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Enver Burić zvani Braco (48) iz Visokog preminuo je u Kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je prethodno u prostorijama Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Zenica pokušao oduzeti sebi život.

Kako je potvrdio direktor KPZ Zenica Rusmir Isak, Burića su pronašli zatvorski čuvari te je on reanimiran u zatvoru.

- Dok je još uvek davao znakove života, iz zatvora je hitno prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, a potom je nažalost preminuo na Urgentnom bloku - izjavio je Isak.

Uprkos brzoj reakciji zatvorskog osoblja i naporima lekara u zeničkoj bolnici, 48-godišnjaku nije bilo spasa.

Očekuje se da će nadležni organi, u skladu sa zakonom, sprovesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja unutar zidina zeničkog zatvora.

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