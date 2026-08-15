UŽAS U ZATVORU U ZENICI: Enver Burić pronađen u ćeliji bez svesti, preminuo u bolnici
Enver Burić zvani Braco (48) iz Visokog preminuo je u Kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je prethodno u prostorijama Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Zenica pokušao oduzeti sebi život.
Kako je potvrdio direktor KPZ Zenica Rusmir Isak, Burića su pronašli zatvorski čuvari te je on reanimiran u zatvoru.
- Dok je još uvek davao znakove života, iz zatvora je hitno prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica, a potom je nažalost preminuo na Urgentnom bloku - izjavio je Isak.
Uprkos brzoj reakciji zatvorskog osoblja i naporima lekara u zeničkoj bolnici, 48-godišnjaku nije bilo spasa.
Očekuje se da će nadležni organi, u skladu sa zakonom, sprovesti uobičajenu proceduru i istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja unutar zidina zeničkog zatvora.