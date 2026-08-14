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Veliki požar zahvatio je danas Titovu vilu u Bugojnu. Kako se vidi na snimku koji je objavio Klix, veći oblak gustog crnog dima nadvio se nad Titovom vilom i preti da se proširi.

Titova vila na uzvišenju Gorica iznad Bugojna bila je jedna od njegovih najluksuznijih i najdražih rezidencija.

Bugojno je za Tita imalo poseban značaj prvenstveno zbog bogatih lovišta i prirodnih lepota, pa je ovaj kompleks posetio više od deset puta između kasnih 60-ih i kasnih 70-ih godina.

Vila je sagrađena krajem 1960-ih godina (oko 1968.) kao rezidencijalni planinski objekat obložen drvetom i kamenom, u potpunom skladu s prirodom. Služila je za odmor, ali i za diplomatiju.

Tito je u njoj ugostio brojne svetske državnike, visoke vojne zvaničnike i diplomatske delegacije tokom lovačkih pohoda.

Nakon Titove smrti 1980. godine, rezidencija je delimično prenamenjena u spomen-muzej i specijalizovanu polikliniku/odmaralište.

S obzirom na dominirajući i strateški položaj na brdu Gorica s kojeg se pruža pogled na celo Bugojno, vila je tokom rata u bivšoj Jugoslaviji promenila više namena i pretrpela teška razaranja.