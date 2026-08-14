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Pripadnici Posebnog odeljenja za organizovani kriminal i korupciju Federalnog tužilaštva BiH (POSKOK) pretresli su prostorije Ministarstva zdravstva Federacije BiH, kao i kabinet ministra Nediljka Rimca i njegovog savetnika Ivice Ćosića, u okviru istrage o slučaju privatne klinike za vantelesnu oplodnju i sudbini stotina zamrznutih embriona i drugog biološkog materijala.

Tokom pretresa oduzeti su dokumentacija, računari, elektronski uređaji i telefoni, dok Rimac u ovom predmetu ima status osumnjičenog.

Nediljko Rimac Foto: Printskrin Youtube

Prema informacijama koje je objavio Klix.ba, pretresi su sprovedeni u okviru istrage o poliklinici „New Life“, koja se bavila veštačkom oplodnjom i čuvanjem embriona, a koja je kasnije promenila ime u „Northwestern Medical Centar IVF“.

Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon zatvaranja klinike, kada se otvorilo pitanje šta će se dogoditi sa embrionima i drugim biološkim materijalom pacijenata koji je ostao u njenim prostorijama.

Rimac saslušan, pa pušten

Dok je Klix.ba preneo da prilikom današnjih pretresa nije bilo privođenja, portal Politicki.ba objavio je da je Rimac prethodno bio doveden u prostorije Federalne uprave policije, gde je saslušan.

Prema navodima tog portala, Rimac je u trenutku kada su pripadnici FUP-a došli po njega bio na godišnjem odmoru. Nakon toga je odveden na saslušanje, oduzet mu je telefon, a pretreseni su njegov kabinet i prostorije njegovih bliskih saradnika.

Posle saslušanja pušten je na slobodu, a istraga protiv njega i drugih osoba se nastavlja.

Iz POSKOK-a je za Klix.ba potvrđeno da su pretreseni Rimac, njegov savetnik Ivica Ćosić i prostorije Ministarstva zdravstva Federacije BiH. Oduzeti su dokumentacija, računari i drugi elektronski uređaji.

Rimac i još jedna osoba, prema tim informacijama, imaju status osumnjičenih.

Foto: Thinkstock

Klinika zatvorena, embrioni ostali unutra

U središtu istrage nalazi se slučaj klinike „New Life“, koja je pružala usluge biomedicinski potpomognute oplodnje i čuvala embrione i drugi biološki materijal svojih pacijenata.

Problemi su eskalirali nakon zatvaranja klinike.

Tada se pojavilo pitanje ko je odgovoran za stotine embriona i drugi biološki materijal koji je ostao u prostorijama ustanove. Pacijenti su se našli u izuzetno teškoj situaciji jer nisu imali jasne informacije o tome šta će se dogoditi sa njihovim materijalom, ko ga čuva i da li se sa njim postupa u skladu sa zakonom.

Embrioni i drugi biološki materijal mesecima su bili fizički obezbeđeni u prostorijama zatvorene klinike, ali nije bilo jasno ko ima pravnu i institucionalnu odgovornost da o njima vodi računa.

Upravo je pitanje zaštite prava pacijenata i nastavka bezbednog skladištenja materijala postalo jedan od ključnih razloga za pokretanje istrage.

Predmet je prvobitno otvorilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a kasnije ga je preuzeo POSKOK.

Foto: Shutterstock

Embrioni prebačeni u Zenicu

Posle višemesečne neizvesnosti pronađeno je rešenje za biološki materijal koji je ostao iza zatvorene klinike.

Embrione i ostali materijal na kraju je preuzela Kantonalna bolnica u Zenici, čime je rešeno pitanje njihovog neposrednog fizičkog čuvanja. Međutim, time nisu završena pitanja o tome kako je čitava situacija uopšte nastala i ko je za nju odgovoran.

Posebno sporan deo slučaja odnosi se na odnos klinike sa sistemom zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.

„New Life“ je, prema objavljenim informacijama, imala zaključen ugovor sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Federacije BiH, koji finansira postupke biomedicinski potpomognute oplodnje.

Problem je u tome što su postojale informacije Federalne inspekcije koje su ukazivale na nepravilnosti u radu klinike.

Upravo bi istraga trebalo da utvrdi kako je klinika, uprkos tim informacijama, poslovala u okviru sistema koji finansira postupke vantelesne oplodnje, kao i kakvu su ulogu u donošenju odluka imali nadležni u zdravstvenim institucijama.

Istraga se širi

Pretres kabineta ministra zdravstva i njegovih saradnika pokazuje da se istraga sada usmerila i na postupanje institucija koje su bile nadležne za ovu oblast.

Prema Politicki.ba, kompanija „New Life“ se u ovom predmetu sumnjiči da je uzela i zadržala stotine embriona, dok istražitelji proveravaju okolnosti čitavog slučaja.

Za sada nema informacija da je Rimcu određen pritvor. Posle saslušanja pušten je na slobodu i ima status osumnjičenog.

Politicki.ba navodi i da bi istraga mogla da bude nastavljena novim privođenjima i hapšenjima.