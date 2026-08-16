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Policija je u Doboju pronašla plantažu sa 93 stabljike indijske konoplje i uhapsila dva lica, a prilikom pretresa na više lokacija pronađeno je i 17,7 kilograma marihuane.

Uhapšeni, čiji su inicijali D.Đ. i S.G. sa područja Doboja, će, kako se navodi, uz izveštaj o krivičnom delu neovlašćena proizvodnja i promet droge biti predata Okružnom javnom tužilaštvu Doboj.

Stabljike su pronađene juče, kada su i izuzete, kao i drugi predmeti koji su korišteni prilikom uzgoja, a koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Droga pronađena na više lokacija na području Doboja bila je upakovana u vakumirane pakete od po kilogram, a bila je namenjena za dalju prodaju.