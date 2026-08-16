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Dve žene teško su povređene u mestu Babin Do na području federalne opštine Trnovo, kada je četvorocikl kojim su se vozile udario u stablo, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.

Do nezgode je došlo sinoć oko 19.10 časova kada je četvorocikl kojim je upravljala sirijska državljanka čiji su inicijali O.A. (26) skrenuo s puta i udario u stablo, a povređena je i njena saputnica čiji su inicijali M.A.A. (32).

Obe su zadržane na daljem lečenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Obavljen je uviđaj, a o slučaju je obavešten dežurni tužilac sarajevskog Kantonalnog tužilaštva.