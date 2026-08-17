Bosna i Hercegovina
HAPŠENJE ZBOG DROGE NA ILIDŽI: Policija ga zaustavila, odmah mu stavili lisice
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Policijski službenici PU Ilidža 15. avgusta 2026. godine u 12:30 sati su, u ulici Terovića broj 65 a, uhapsili jednu osobu.
Riječ je o T.A., rođen 1994. godine u Goraždu.
Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo iz člana 239 KZ FBiH "Posedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga".
Lice lišeno slobode predato je u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
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