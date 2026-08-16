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Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savetu ministara BiH, gostovao je u Јutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske (RTRS).

- Radimo na tome da pomognemo RTRS - kazao je Amidžić.

On je rekao da je nastojanje bošnjačkih političara da ukidaju jednu po jednu instituciju u Republici Srpskoj.

- Tako je i u slučaju RTRS, oni neće da postoji RTRS. Za njih samo postoji BHRT i hoće samo da imaju BHRT. I rade tako i kroz pravosuđe - naveo je Amidžić.

Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savetu ministara BiH Foto: Prinskrin youtube/RTRS vijesti

On je naglasio je da će se Republika Srpska boriti.

- Vidite i sami, računi RTRS mogu da se blokiraju, a BHRT ne mogu. Ali, radimo na tome i ne možemo o svemu da govorimo. Nema stajanja, borićemo se i to je njima najveća muka - poručio je Amidžić.

On je kazao da bi se lakše živelo kad bi se Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) razdvojili.