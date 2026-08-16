"BOŠNJAČKI POLITIČARI ŽELE DA UKINU RTRS I DA POSTOJI SAMO BHRT" Srđan Amidžić, ministar finansija u Savetu ministara BiH, kaže da će se Republika Srpska boriti
Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savetu ministara BiH, gostovao je u Јutarnjem programu Radio-televizije Republike Srpske (RTRS).
- Radimo na tome da pomognemo RTRS - kazao je Amidžić.
On je rekao da je nastojanje bošnjačkih političara da ukidaju jednu po jednu instituciju u Republici Srpskoj.
- Tako je i u slučaju RTRS, oni neće da postoji RTRS. Za njih samo postoji BHRT i hoće samo da imaju BHRT. I rade tako i kroz pravosuđe - naveo je Amidžić.
On je naglasio je da će se Republika Srpska boriti.
- Vidite i sami, računi RTRS mogu da se blokiraju, a BHRT ne mogu. Ali, radimo na tome i ne možemo o svemu da govorimo. Nema stajanja, borićemo se i to je njima najveća muka - poručio je Amidžić.
On je kazao da bi se lakše živelo kad bi se Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine (FBiH) razdvojili.
- Ne znam kako oni to ne vide - rekao je Amidžić.
(Kurir.rs/RTRS)