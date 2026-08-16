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Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je veoma teška, a nadležne službe pokušavaju da obezbede dodatnu vazdušnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare.

Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite Kantona 10 rekao je za Fenu da se pokušava obezbediti angažovanje aviona "Air Tractor", ali da njegova dostupnost zavisi od situacije na drugim požarištima.

Objasnio je da se raspoložive vazdušne snage prvenstveno usmeravaju ka područjima na kojima su neposredno ugroženi ljudi i imovina, dok se na području Bosanskog Grahova gašenje nastavlja raspoloživim snagama na terenu.

Na požarištu su i u nedelju ujutru angažovani zaposleni u Šumariji, DVD-u Korita i opštinskoj Civilnoj zaštiti. Vidović upozorava da su ljudi, koji se već danima bore sa vatrom na velikom i teško pristupačnom terenu, iscrpljeni.

Požar kod Bosanskog Grahova aktivan je već nekoliko dana. U petak se zbog njegovog širenja u gašenje uključio i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a situacija se dodatno pogoršala tokom subote, kada se vatra sa područja Risovca i Dinare proširila preko državne granice sa Hrvatskom.

Na hrvatskoj strani u subotu su u pograničnom području dejstvovali kanaderi.

Obezbeđivanje dodatne vazdušne podrške otežava činjenica da se poslednjih dana istovremeno gase brojni požari u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, zbog čega se raspoložive letelice usmeravaju ka najugroženijim područjima.

Požar kod Sanskog Mosta i dalje preti

Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog Mosta i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju.

Najteža situacija trenutno je u blizini Sasinske crkve, gde se vatra širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu.

Prema informacijama Opštinske službe civilne zaštite Sanski Most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i snabdevanje električnom energijom. Nadležne službe su na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu.

Iz Civilne zaštite apelovali su na građane da budu maksimalno oprezni zbog visokih temperatura i povećane opasnosti od požara na otvorenom prostoru.

Građanima se posebno skreće pažnja da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljuju travu, korov, rastinje i biljni otpad, kao i da ne bacaju opuške i druge zapaljive predmete u prirodu i pored puteva.

"Vatrena stihija u kratkom vremenu može zahvatiti velike površine i prouzrokovati ozbiljne posledice", upozoravaju iz Opštinske službe civilne zaštite.

Dodaju da su pripadnici vatrogasnih jedinica gotovo svakodnevno na terenu, gde se, uz visoke temperature i težak teren, satima bore sa požarima i ulažu velike napore kako bi zaštitili stanovništvo i imovinu.