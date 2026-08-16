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Gorska služba spasavanja (GSS) Kantona 10 Federacije Bosne i Hercegovine intervenisala je na području Troglava, na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nakon dojave da je mladić povredio nogu tokom planinarenja, ali se ispostavilo da mu pomoć spasilaca ipak nije bila potrebna, već je jednostavno "hteo da se provoza helikopterom".

Kako je saopštila Gorska služba spasavanja, dojavu je uputio roditelj mladića, koji je rekao da njegov sin nije u stanju da se samostalno spusti sa planine.

Na teren je izašlo šest spasilaca, koji su zatekli dvojicu mladića u, kako navode, "neobično dobrom raspoloženju".

"Raspoloženje se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spasioci nisu stigli helikopterom, već peške. Tako je propala nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spasilaca", navodi se u saopštenju.

Međutim, tokom spuštanja dogodio se, kako je Gorska služba spasavanja navela, "pravo malo čudo" jer se povreda noge "čudesno zacelila", pa mladić više nije imao problema sa hodanjem niti mu je bila potrebna pomoć pri kretanju, preneo je Klix.

Gorska služba spasavanja Kantona 10 podsetila je građane da nije služba koju treba pozivati iz šale, neozbiljnosti ili zbog nepotrebnog dramatizovanja situacije.

"Što se tiče helikoptera, GSS nije taksi služba. Spasioci će doći po vas i peške, ali tada ćete možda i vi morati da se vratite peške", dodaje se u saopštenju.

Kurir.rs/Euronjuz

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