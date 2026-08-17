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Prava drama odvijala se sinoć u strogom centru Sarajeva, ispred Katedrale Srca Isusova, gde je došlo do fizičkog sukoba kojem je svedočio veliki broj građana i turista.

Prema informacijama koje su dostavljene portalu Crna-Hronika, incident je počeo sukobom bračnog para. Muškarac je, prema tvrdnjama očevidaca, fizički nasrnuo na svoju suprugu.

Situaciju je primetio jedan od prolaznika koji je odlučio da reaguje i pomogne ženi. Ubrzo je došlo do fizičkog obračuna, a prolaznik i supruga potom su se sukobili sa muškarcem.

Nastala je prava drama, dok su drugi građani pokušavali da razdvoje učesnike sukoba i spreče dalju eskalaciju.

Sve se događalo na jednoj od najprometnijih lokacija u glavnom gradu BiH, pred očima dece, mladih, turista i brojnih drugih prolaznika koji su se u tom trenutku zatekli ispred Katedrale.

Na snimku koji je dostavljen redakciji Crne Hronike vidi se fizički sukob, kao i nekoliko osoba koje pokušavaju da razdvoje učesnike.

(Kurir.rs/Crna Hronika)

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