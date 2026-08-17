MUŽ TUKAO ŽENU ISPRED SARAJEVSKE KATEDRALE: Usledio hrabri potez prolaznika, u strogom centru grada nastao OPŠTI HAOS pred decom i turistima! (VIDEO)
Prava drama odvijala se sinoć u strogom centru Sarajeva, ispred Katedrale Srca Isusova, gde je došlo do fizičkog sukoba kojem je svedočio veliki broj građana i turista.
Prema informacijama koje su dostavljene portalu Crna-Hronika, incident je počeo sukobom bračnog para. Muškarac je, prema tvrdnjama očevidaca, fizički nasrnuo na svoju suprugu.
Situaciju je primetio jedan od prolaznika koji je odlučio da reaguje i pomogne ženi. Ubrzo je došlo do fizičkog obračuna, a prolaznik i supruga potom su se sukobili sa muškarcem.
Nastala je prava drama, dok su drugi građani pokušavali da razdvoje učesnike sukoba i spreče dalju eskalaciju.
Sve se događalo na jednoj od najprometnijih lokacija u glavnom gradu BiH, pred očima dece, mladih, turista i brojnih drugih prolaznika koji su se u tom trenutku zatekli ispred Katedrale.
Na snimku koji je dostavljen redakciji Crne Hronike vidi se fizički sukob, kao i nekoliko osoba koje pokušavaju da razdvoje učesnike.
(Kurir.rs/Crna Hronika)