Banjalučani uhapšeni zbog krađe sefa iz privatne klinike, policija obavestila dežurnog tužioca
REPUBLIKA SRPSKA
PROVALILI U PRIVATNU KLINIKU I UKRALI SEF! Uhapšeno troje Banjalučana, policija otkrila o kojoj količini novca se radi
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Banjalučka policija privela je N.M, D.Đ. i N.M. iz tog grada zbog sumnje da su provalili u privatnu kliniku iz koje je ukraden metalni sef sa novcem u kojem se nalazilo oko 300 KM.
U PU Banjaluka navode da je nad N.M, D.Đ. i N.M. izvršena kriminalistička obrada zbog sumnje da su počinili krivično delo teška krađa.
”Policiji je 14. avgusta prijavljeno da su nepoznata lica nasilno ušla u prostorije privatne klinike u Banjaluci, gde su pronašli i ukrali metalni sef sa novcem. O svemu navedenom je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, navode u policiji, prenosi ATV.
(Kurir.rs/ATVFoto: Ilustracija)
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