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Zvaničnici Državne lutrije Masačusetsa identifikovali su meštanku koja je osvojila 2 miliona dolara na Poverbolu (Powerball) — za koju se ispostavilo da je Almasa Cajić iz Lina, poreklom iz BiH.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, Almasa je kupila dobitni tiket u jednoj lokalnoj prodavnici u Maldenu, koja će isto dobiti bonus od 20.000 dolara za prodaju dobitnog tiketa.

Cajić je osvojila nagradu nakon što se prvih pet brojeva na njenom tiketu poklopilo sa prvih pet brojeva u izvlačenju prošle srede, saopštili su zvaničnici lutrije. Igrajući Power Play opciju za dodatnih 1 dolar, uspela je da pretvori nagradu od 1 milion dolara u 2 miliona dolara. Da bi osvojila džekpot, svih pet dobitnih brojeva plus Powerball moraju se poklopiti sa izvučenim brojevima.