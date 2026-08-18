Slušaj vest

Zvaničnici Državne lutrije Masačusetsa identifikovali su meštanku koja je osvojila 2 miliona dolara na Poverbolu (Powerball) — za koju se ispostavilo da je Almasa Cajić iz Lina, poreklom iz BiH. 

Naime, kako prenose tamošnji mediji, Almasa je kupila dobitni tiket u jednoj lokalnoj prodavnici u Maldenu, koja će isto dobiti bonus od 20.000 dolara za prodaju dobitnog tiketa.

Cajić je osvojila nagradu nakon što se prvih pet brojeva na njenom tiketu poklopilo sa prvih pet brojeva u izvlačenju prošle srede, saopštili su zvaničnici lutrije. Igrajući Power Play opciju za dodatnih 1 dolar, uspela je da pretvori nagradu od 1 milion dolara u 2 miliona dolara. Da bi osvojila džekpot, svih pet dobitnih brojeva plus Powerball moraju se poklopiti sa izvučenim brojevima.

Ona je preuzela svoju nagradu od 2 miliona dolara (pre oporezivanja) u četvrtak u sedištu Državne lutrije Masačusetsa u Dorčesteru. Rekla je zvaničnicima lutrije da planira da iskoristi svoj dobitak za kupovinu jedne kuće u Masačusetsu i druge u Bosni.

Kurir.rs/NBC Boston, Mondo

Ne propustiteZanimljivostiStefan pronašao rupu u sistemu i 14 puta dobio na lutriji: Niko mu ništa nije mogao, pa su promenili pravila
Osoba popunjava listić Lutrije
ZabavaISTORIJSKI TRENUTAK U MOZZARTU: Čeka se rekordni džekpot od 58.000.000 dinara!
Amusnet džekpot (3).jpg
PlanetaTREĆI NAJVEĆI DŽEKPOT U ISTORIJI VELIKE BRITANIJE! Srećni dobitnik bogatiji za 210 hiljada evra!
lotoepa01-epa.jpg
ZanimljivostiMuškarac 22 godine igrao iste brojeve i sada osvojio skoro 4 miliona: Ova kombinacija donela mu je novac, evo kako će ga potrošiti
Osoba popunjava listić Lutrije