PAO REKORD U MASAČUSETSU, BOSANKA SE OBOGATILA PREKO NOĆI! Uplatila 1 dolar više, pa osvojila 2 MILIONA DOLARA: Evo šta čini s nagradom! (FOTO)
Zvaničnici Državne lutrije Masačusetsa identifikovali su meštanku koja je osvojila 2 miliona dolara na Poverbolu (Powerball) — za koju se ispostavilo da je Almasa Cajić iz Lina, poreklom iz BiH.
Naime, kako prenose tamošnji mediji, Almasa je kupila dobitni tiket u jednoj lokalnoj prodavnici u Maldenu, koja će isto dobiti bonus od 20.000 dolara za prodaju dobitnog tiketa.
Cajić je osvojila nagradu nakon što se prvih pet brojeva na njenom tiketu poklopilo sa prvih pet brojeva u izvlačenju prošle srede, saopštili su zvaničnici lutrije. Igrajući Power Play opciju za dodatnih 1 dolar, uspela je da pretvori nagradu od 1 milion dolara u 2 miliona dolara. Da bi osvojila džekpot, svih pet dobitnih brojeva plus Powerball moraju se poklopiti sa izvučenim brojevima.
Ona je preuzela svoju nagradu od 2 miliona dolara (pre oporezivanja) u četvrtak u sedištu Državne lutrije Masačusetsa u Dorčesteru. Rekla je zvaničnicima lutrije da planira da iskoristi svoj dobitak za kupovinu jedne kuće u Masačusetsu i druge u Bosni.
Kurir.rs/NBC Boston, Mondo