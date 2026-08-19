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Adnan Lokvančić (43) koji se sumnjiči da je usmrtio majku i brata u Hrasnici 16. jula 2026. godine, ostaje i dalje u pritvoru, saznaje "Dnevni avaz".

Stravično dvostruko ubistvo potreslo je Sarajevo, kao i činjenica da je Lokvančić majci odrubio glavu.

Doneseno rešenje

Prema osumnjičenom Adnanu Lokvančiću produžava se pritvor za naredni 1 (jedan) mesec, tako da se po ovom rešenju pritvor ima računati od 13. 8. 2026. godine i trajaće do 13. 9. 2026. godine ili do druge odluke suda. Zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo Ubistvo iz člana 166. stav 2 tačka a) KZ FBiH u vezi sa članom 54. KZ FBiH, iz razloga propisanih u članu 146. stav 1. tačka c) i d) ZKP FBiH (opasnost od ponavljanja krivičnog dela i zbog pretnje narušavanja javnog reda) – potvrđeno je za "Dnevni avaz" iz Kantonalnog suda u Sarajevu.

Nakon stravičnog horora, Lokvančića su uhapsili policajci u stanu. Posle kriminalističke obrade u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Pravio probleme

Ranije je za "Dnevni Avaz" njegov advokat Omar Mehmedbašić izjavio da će zatražiti veštačenje Lokvančića, s obzirom na to da je govorio nepovezane stvari.

Lokvančić je tokom davanja izjave u policiji rekao da je majku i brata “pretvorio u šehide i poslao ih na bolje mesto”.

Na ročištu za određivanje pritvora održanom u julu nastao je haos zbog ponašanja osumnjičenog.

Ročište je kasnilo dvadesetak minuta zbog ponašanja Lokvančića, koji se u ćeliji skinuo polunag i odbijao da se pojavi na ročištu.

Kasnije je polunag doveden na ročište uz pomoć deset sudskih policajaca, koji su ga, uprkos njegovom opiranju, doveli na ročište.

Kada je došao u sudnicu, obrušio se na sudiju Srđana Skoku.

Nakon dvostrukog ubistva, tražio je da vidi majku i brata. Lokvančić se nalazi u Kazneno-popravnom zavodu Igman.

Armin Lokvančić, brat Adnana, ubijen je u 41. godini, a Zila Lokvančić, rođena Horman, imala je 71. godinu.

Njima je dženaza klanjana 24. jula 2026. godine na Gradskom groblju Vlakovo.

Otac se razneo bombom

Prema ranijim informacijama, porodica Lokvančić živela je u velikoj neimaštini.

Nakon rata u BiH, porodica je bila deložirana iz jednog stana, a tada je otac Adnana Lokvančića počinio suicid.