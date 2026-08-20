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Jak vetar ponovo je aktivirao požar na ulazu u Bihać, ispod lokacije Okretaljka, a vatrena stihija sada direktno preti pistama nekadašnjeg Aerodroma "Željava".

Situaciju na terenu dodatno komplikuje i čini izuzetno opasnom činjenica da je vatra zahvatila minirano područje. Zbog velike opasnosti od zaostalih mina, vatrogasnim ekipama onemogućen je direktan pristup novom žarištu, što drastično otežava napore da se požar stavi pod kontrolu.

Čeka se pomoć helikoptera

Na terenu se već nalaze nadležne ekipe Civilne zaštite i Vatrogasne jedinice koje pokušavaju da obuzdaju plamen sa bezbedne udaljenosti. Zbog nepristupačnosti i opasnosti terena, upućen je hitan poziv za pomoć helikopterskih jedinica Oružanih snaga BiH.

Međutim, pozitivan odgovor se još čeka, s obzirom na to da su helikopteri trenutno maksimalno angažovani na gašenju velikih požara na području Bosanskog Grahova.

Zbog ozbiljnosti situacije, reagovala je i Gradska uprava Bihaća. Nadležni su zatražili hitan angažman svih raspoloživih ljudskih i materijalnih kapaciteta preduzeća "Unsko-sanske šume", kao i Kantonalne uprave civilne zaštite.

Naselja za sada bezbedna

Uprkos brzom širenju vatre prema aerodromu, iz Grada Bihaća šalju umirujuću poruku za lokalno stanovništvo.

Kako naglašavaju, direktna opasnost za stambene objekte i živote ljudi za sada ne postoji.

Između aktivnih požarišta i naseljenih područja nalazi se ranije opožaren teren, a kao dodatna barijera koja bi trebalo da spreči širenje vatre prema domovima služe i dve saobraćajnice.