Slušaj vest

Muškarac je stradao tokom pokušaja gašenja požara na području opštine Tešanj, potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra Zeničko-dobojskog kantona.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do smrtnog ishoda još nisu poznate.

Na terenu su nadležne službe, a više informacija o događaju očekuje se nakon što budu obavljene sve potrebne provere i utvrđene okolnosti tragedije.

Područje Tešnja, kao i veliki deo Bosne i Hercegovine, poslednjih sedmica suočava se s povećanim rizikom od požara zbog visokih temperatura, sušnog vremena i nedostatka padavina.

Opština Tešanj ranije je upozorila građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom, upravo zbog povećane opasnosti od izbijanja požara i njegovog nekontrolisanog širenja.

Ova tragedija još jednom upozorava na ozbiljnost situacije tokom požarne sezone i opasnost kojoj se izlažu građani prilikom pokušaja samostalnog gašenja vatre.

Više detalja o uzroku požara, kao i okolnostima smrti muškarca, trebalo bi biti poznato nakon zvaničnih informacija nadležnih službi.

Kurir.rs/Avaz

Ne propustiteSrbija(VIDEO) ŠOK U DELIBLATSKOJ PEŠČARI! Vatreni tornado zabeležen dok požar guta sve pred sobom? Reč je o opasnom fenomenu, ljudi gledaju i ne veruju svojim očima
BeFunky-collage.jpg
SrbijaVATRENA STIHIJA PRETI JASTREBCU! Požar kod Prokuplja izmakao kontroli: Meštani sa traktorima i cisternama brane planinu od katastrofe!
bresnica pozar.jpg
SrbijaVATRА PRETI KURŠUMLIJI! Veliki požar bukti kod Podujeva, vatrogasci u pripravnosti, kod Žitorađe gori deponija
x01 AP Darko Vojinovic.jpg
SrbijaIZBIO POŽAR KOD LESKOVCA: Zahvaćeno nisko rastinje i deponija, vatrogasci sprečili širenje vatre
shutterstock-82213714.jpg