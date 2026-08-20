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Muškarac je stradao tokom pokušaja gašenja požara na području opštine Tešanj, potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra Zeničko-dobojskog kantona.

Tačne okolnosti pod kojima je došlo do smrtnog ishoda još nisu poznate.

Na terenu su nadležne službe, a više informacija o događaju očekuje se nakon što budu obavljene sve potrebne provere i utvrđene okolnosti tragedije.

Područje Tešnja, kao i veliki deo Bosne i Hercegovine, poslednjih sedmica suočava se s povećanim rizikom od požara zbog visokih temperatura, sušnog vremena i nedostatka padavina.

Opština Tešanj ranije je upozorila građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom, upravo zbog povećane opasnosti od izbijanja požara i njegovog nekontrolisanog širenja.

Ova tragedija još jednom upozorava na ozbiljnost situacije tokom požarne sezone i opasnost kojoj se izlažu građani prilikom pokušaja samostalnog gašenja vatre.