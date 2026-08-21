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Pešak je prelazio ulicu van obeleženog pešačkog prelaza kada je na njega naleteo automobil, a oba učesnika bila su negativna na alkotestu.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se juče posle podne, 19. avgusta, u Gracu, kada je automobil kojim je upravljao 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine udario 32-godišnjeg pešaka.

Prema navodima austrijskih medija, nesreća se dogodila oko 16.40 časova u ulici Reselmulgase. Vozač iz BiH kretao se automobilom prema istoku, dok se pešak, inače iz okruga Grac-Umgebung, nalazio na trotoaru.

Pešak je nameravao da pređe kolovoz sa južne na severnu stranu, ali je na ulicu zakoračio van obeleženog pešačkog prelaza.

Prema dosadašnjim informacijama, 32-godišnjak nije primetio automobil koji mu je dolazio sa zapada. Vozač je odmah reagovao i pokušao naglo da zakoči, istovremeno skrećući ulevo, ali nije uspeo da izbegne sudar.

Automobil je pešaka udario sa desne strane. Levom stranom tela udario je u haubu vozila, nakon čega je pao leđima na kolovoz.

Pešak je zadobio povrede čiji stepen još nije utvrđen. Na mesto nesreće stigla je ekipa austrijskog Crvenog krsta, koja ga je prevezla u Pokrajinsku bolnicu u Gracu.

Obojica učesnika nesreće podvrgnuta su alkotestiranju. Rezultati su bili negativni, odnosno ni kod jednog nije utvrđeno prisustvo alkohola.