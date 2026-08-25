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Najstresniji dan u karijeri stjuardese iz Hrvatske koja se na TikToku predstavlja pod imenom "kimelita.hr" vezan je za Banjaluku. Iako se on desio pre nekoliko godina, ona je sada podelila svoje iskustvo sa svima.

Kako je istakla, situacija se desila tri meseca nakon što je počela da radi.

Prema njenim rečima, iz Tirane su servisirali Banjaluku i Niš, pa bi tako u jednom danu leteli na relacijama Tirana - Bazel, Bazel - Banjaluka, Banjaluka - Bazel i na kraju Bazel - Tirana.

Zašto avion iz Banjaluke nije mogao da poleti?

- Tako smo mi tog dana krenuli za Bazel, pa za Banjaluku i tamo zaglavili. Putnici su čekali na taj let iz Banjaluke za Bazel. To je nama trebao biti treći let. Onda su nam piloti javili da je na avionu navodno neka tehnička greška i da ne znaju da li ćemo moći da poletimo, a bio je septembar, bez klime. Pun je avion. Užasno je bilo vruće i predugo je trajalo sve to, tako da smo na kraju morali sve putnike da vratimo na terminal dok se taj problem ne reši. Nismo još znali da li ćemo popraviti ili nećemo. Tu su piloti bili na telefonu sa Wizzom, dogovarali se i gledali šta će, pa su nam onda rekli sve je rešeno, ipak možemo ići - ispričala je ona.

Ona je nastavila svoju priču navodeći da su tada vratili putnike u avion.

- Sad morate zamisliti koliko su putnici u tom trenutku već bili živčani. Znači, kasnimo, već su jednom ušli u avion, tamo su se kuvali na ne znam koliko, 30-35 stepeni, onda smo rekli "Ne, ipak, izađite" i sad se vraćaju, hajde napokon da idemo. Međutim, mi smo vratili putnike i spremili sve, da bi nam na kraju javili da se opet upalilo nešto. Ista greška se ponovila i rekli su da ipak ne možemo ići. A ja sam bila jedina od nas koja je znala pričati naš, sve ostale kolege su bili Albanci i jedan Poljak. Taj Poljak, šef kabine, pitao je mene da li bi ja, pošto znam jezik, mogla najaviti da ipak nećemo poleteti, da svim putnicima kažem "Ej, ipak ćete ostati u Banjaluci" - prisjeća se ona svog iskustva.

Kako je dodala, ona je to i najavila.

Kako su reagovali putnici nakon odlaganja?

- Sad vi to zamislite, 200 Bosanaca i ja njima "Ej, sori, ipak ništa". Oni su poludeli. Ajme, meni. Nikada neću zaboraviti koji je to bio protest. Sve mi je jasno. I ja bih isto tako bila živčana. Hvala Bogu većina ljudi su bili razumni do mene, samo su rekli "Okej, nije vaša greška". "Dobro, bolje da smo ovde ostali nego da se nešto desi gore u vazduhu". To je istina, ali neki nikako nisu bili. Pogotovo jer je to bilo još doba korone i svi su morali da bi ušli u Švajcarsku raditi one testove koji su važili 24 sata i koji su koštali. Tako da bi im istekao do sutradan kada uđu u Švajcarsku - kaže ona.

Foto: Shutterstock

Kako je kompanija rešila situaciju?

Prema njenim rečima, kompanija je preuzela troškove hotela i sve druge troškove.

- Bio je jedan lik koji mi se unosio u facu. Svašta mi je rekao. Drao se tamo ispred mene. Ja nisam reagovala, jer nema smisla. Međutim, pošto je poljski tako sličan našem, šef kabine je malo i skapirao šta se događa, pitao me je "Šta ti je rekao?" i kad sam rekla da mi je psovao, rekao mi je da sam mu trebala to ranije reći. "On sutra ne leti s nama 100 odsto. Zabranjeno mu je s moje strane" - ispričala je ona njegovu reakciju.

Kako je završio sukob sa putnikom?

Zatim je ispričala da su sutradan, kada je došao drugi avion, radnicima rekli ime tog putnika, i kada se on pojavio na aerodromu i kada su mu to saopštili, on se rasplakao.

- I onda mi je taj Poljak rekao da je moja odluka da li da leti sa nama ili ne i onda sam ja rekla "Ma dobro, pusti ga, ali se mora izviniti". Čovek se izvinio - završila je time svoju priču ona dodajući da je naučila šta posao stjuardese zapravo znači.