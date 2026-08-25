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Maloletni sin ministra Kenana Magode tokom ispitivanja u Tužilaštvu KS priznao je da je učestvovao u podmetanju požara u kompaniji Deribus u Vitezu, saznaje portal "Avaza".

Reč je o kompaniji koja proizvodi jahte, a u kojoj je suvlasnik reprezentativac BiH Džanan Musa.

Podsećamo, zbog podmetanja požara uhapšene su četiri osobe, od čega dva maloletnika, među kojima i sin ministra, kao i Edvin Muftić i Adnan Žilić.

1/8 Vidi galeriju Požar u firmi "Derubis" u Vitezu Foto: Facebook/DVD Vitez

S obzirom na to da je zakon kada je reč o maloletnicima drugačiji, oni su predati Tužilaštvu KS, odnosno po mestu prebivališta, dok su Muftić i Žilić ostali u nadležnosti Tužilaštva SBK. Za sve četiri osobe predložen je pritvor.

Kako je ranije objavio portal Istraga.ba, tokom ispitivanja u MUP-u SBK jedan od osumnjičenih je priznao da ih je angažovao kriminalac sa Dobrinje Almedin Ćato.

Almedin Ćato Foto: Društvene Mreže

Ćato je hapšen 2022. godine u akciji FUP-a kao vođa kriminalne grupe koja je koristila Skaj aplikaciju, a zbog droge. Godinu ranije uhapšen je zbog teške krađe. Godine 2018. "pao" je sa Anelom Sejfovićem, Kemalom Gagulom i Armanom Crnčalom zbog reketiranja u akciji FUP-a "Eskejp".

Prema informacijama "Avaza", Almedin Ćato još nije priveden i ispitan jer se nalazi van države.