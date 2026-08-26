UHAPŠENI SIN MINISTRA MAGODE I RANIJE BIO SKLON PROBLEMIMA: Izbačen iz osnovne škole, hvalio se da je dete ministra
Maloletni sin Kenana Magode (SDP BiH), ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo, predat je u nedelju Tužilaštvu Kantona Sarajevo.
Postupajući tužilac zatražio je od suda da mu i još jednom maloletniku odredi pritvor nakon hapšenja u subotu uveče zbog sumnje da su učestvovali u podmetanju požara u fabrici jahti Deribus u Vitezu, što je Opštinski sud u Sarajevu prihvatio. Pošto su maloletnici, poslati su u popravni centar.
Kako "Avaz" saznaje, tokom ispitivanja, ministrov sin je priznao da je učestvovao u podmetanju požara u kompaniji Deribus u Vitezu, te da je problematičan od ranije i da je učestvovao u nizu incidenata koje je Magoda do sada uspeo da zataška.
Prema pisanju "Avaza", dok je pohađao Osnovnu školu "Skender Kulenović", koja se nalazi u sarajevskom naselju Dobrinja, maloletnik je udarao drugu decu. To se dogodilo dok je bio u osmom razredu, i time je izazvao probleme učenicima, nastavnicima, pa čak i roditeljima.
Neki roditelji su bili primorani da ispišu svoju decu iz te škole i upišu ih u drugu.
Nezvanično, maloletnik se hvalio da mu je otac ministar i da ga može zaposliti gde god želi. Učenik je zbog problema izbačen iz škole, a upisan je u Osnovnu školu "Ćamil Sijarić", koja se takođe nalazi na Dobrinji. Nezvanično, i tamo je pravio probleme.
Pored Magodinog sina i još jednog maloletnika uhapšeni i Edvin Muftić i Adnan Žilić, kojima je takođe određen pritvor. Status osumnjičenog ima i Almedin Ćato, za koga je jedan od uhapšenih rekao da je on taj koji je dao nalog, ali on nije dostupan našim vlastima, pošto se nalazi van zemlje.
(Kurir.rs/Avaz.ba)