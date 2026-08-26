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Maloletni sin Kenana Magode (SDP BiH), ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo, predat je u nedelju Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Postupajući tužilac zatražio je od suda da mu i još jednom maloletniku odredi pritvor nakon hapšenja u subotu uveče zbog sumnje da su učestvovali u podmetanju požara u fabrici jahti Deribus u Vitezu, što je Opštinski sud u Sarajevu prihvatio. Pošto su maloletnici, poslati su u popravni centar.

Kako "Avaz" saznaje, tokom ispitivanja, ministrov sin je priznao da je učestvovao u podmetanju požara u kompaniji Deribus u Vitezu, te da je problematičan od ranije i da je učestvovao u nizu incidenata koje je Magoda do sada uspeo da zataška.

Prema pisanju "Avaza", dok je pohađao Osnovnu školu "Skender Kulenović", koja se nalazi u sarajevskom naselju Dobrinja, maloletnik je udarao drugu decu. To se dogodilo dok je bio u osmom razredu, i time je izazvao probleme učenicima, nastavnicima, pa čak i roditeljima.

1/8 Vidi galeriju Požar u firmi "Derubis" u Vitezu Foto: Facebook/DVD Vitez

Neki roditelji su bili primorani da ispišu svoju decu iz te škole i upišu ih u drugu.

Nezvanično, maloletnik se hvalio da mu je otac ministar i da ga može zaposliti gde god želi. Učenik je zbog problema izbačen iz škole, a upisan je u Osnovnu školu "Ćamil Sijarić", koja se takođe nalazi na Dobrinji. Nezvanično, i tamo je pravio probleme.