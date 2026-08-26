Slušaj vest

Okružni sud u Trebinju odredio je jednomesečni pritvor za Željka Vujovića, osumnjičenog za pokušaj teškog ubistva na konjskim trkama kod Bileće, potvrđeno je za ATV.

Pritvor je određen i Mirku Samardžiću, koji se sumnjiči za pomoć izvršiocu posle izvršenja krivičnog dela.

Podsećamo, Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je juče, 26. avgusta 2026. godine, podnelo Okružnom sudu u Trebinju Predlog za određivanje mere pritvora za lice Mirka Samardžića iz Bileće zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

"Navedeno lice se sumnjiči da je, dana 22. avgusta 2026. godine, na području opštine Bileća, na relaciji Bijeljani-Davidovići-Lađevići, pomogao učiniocu posle izvršenog krivičnog dela na način da je, iako je znao da je lice Ž. V. iz Bileće počinilo krivično delo Teško ubistvo iz člana 125. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog Zakonika, istom pružio pomoć nakon izvršenog krivičnog dela sa ciljem da osumnjičeni ne bi bio otkriven, tako što je, dok se nalazio u vozilu Ž. V., putem telefona pozvao lice Č. G. sa ciljem da ih pomenuti svojim automobilom preveze iz mesta Bijeljani u mesto Davidovići", saopštili su iz OJT Trebinje, te nastavljaju dalje u saopštenju:

„Razlozi za predlaganje mere pritvora sastoje se u tome da postoji osnovana bojazan da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svedoke, saučesnike ili prikrivače (član 197. stav 1. tačke b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske).“

Željko Vujović Foto: Screenshot

Ko je Željko Vujović?

Željko Vujović je dobro poznato lice organima gonjenja. U kriminalnoj karijeri ima niz krivičnih i prekršajnih dela.

Na tri meseca zatvora osuđen je 2008. godine zbog paljevine, a novčano je kažnjen 2011. godine zbog posedovanja oružja.

Za telesnu povredu 2012. godine dobio je tri meseca, a isto je prošao i 2018. godine. Naredne dve godine za nanošenje telesnih povreda kažnjavan je novčano. Reč je o 2019. i 2020. godini.

Javnosti je postao poznat nakon što je u februaru 2021. godine zajedno sa Markom Zvijeri oteo i pretukao tada 23-godišnjeg Dušana Miloševića iz Bileće.

Miloševiću je automobilom presečen put, nakon čega je ubačen u gepek i odvezen van grada. Potom je pretučen i ostavljen u blizini Bileće. Vujović je nakon tog događaja bio u bekstvu, a policiji se predao 17. februara 2021. godine, nakon 12 dana.

Zbog ovog krivičnog dela osuđen je na godinu zatvora.

Slučaj je svojevremeno izazvao veliko nezadovoljstvo u Bileći. Građani su organizovali proteste u Bileći, ali i ispred Palate pravde u Trebinju, nezadovoljni postupanjem pravosudnih institucija.