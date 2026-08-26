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Iako je prepodne na požarištima u Hercegovini izgledalo relativno mirno u prvim popodnevnim satima vetar je aktivirao novu vatru na više lokaliteta, a najkritičnije je u nepristupačnom selu Željevu i u blizini sela Orašje na Zupcima kod Trebinja.

U večernjim satima očekuje se novo dejstvo helikoptera Oružanih snaga.

Iz Civilne zaštite upozoravaju da će rizik od požara i narednih dana biti znatno povećan usled najavljenih visokih temperatura vazduha, jakog vetra i dugotrajnog nedostatka padavina.

Već četiri dana u selu Orašje, više od dvadeset meštana, uz pomoć vatrogasaca, štiti kuće.

Vatra je bila ozbiljno zapretila, ali su jutros, uz pomoć helikopotera uspeli da je odbiju.

Požar, trenutno, gase visoko u brdu, pa vodu nose i po više stotina metara.

"Ovde gasimo požar svim i svačim, od brentača do pumpe za lozu, dve brentače dobili smo od vatrogasnog, radili smo požarište deset kilometara ručno. Najgore je sa vodom gasiti požar", rekao je meštanin sela Orašje Nadomir Ratković.

S obzirom na to da su frontovi vatre na udaljenim mestima, svi koji su angažovani na gašenju stalno se moraju premeštati.

Trenutno je najkritičnije u selu Željevo, pristupačno je samo za teška i specijalizovana vozila.

Foto: Printskrin Facebook

Vatra se približava i zaseoku Pokrajčići, odakle bi mogla da se premesti dalje u planinu Bijela Gora.

Nesebičnu pomoć vatrogascima su pružili volonteri i meštani.

"Јer ovoga puta da nije bilo volontera i meštana sela, teško bi mogli izići na kraj. Mala vozila mogu samo donekle", rekao je Dejan Kašiković, komandir TVSЈ Trebinje, prenosi RTRS.

Prema neslužbenim procenama, samo na području Trebinja u proteklih deset dana opožareno je oko 75 kvadratnih kilometara niskog rastinja i šume.

"Pokušavamo da nekako napravimo strategiju, ne znamo koliko je kilometara fronta, ljudi su iscrpljeni, trpimo velike štete u drvnoj masi i ekološki, ljudi to znaju", istakao je Stevan Bekan, načelnik Štaba za vanredne situacije Trebinje.

Od osamnaest časova u gašenju požara na kritičnim mestima, trebalo bi da bude angažovan i helikopter Oružanih snaga, koji sutra odlazi iz Trebinja.

Iz Štaba za vanredne situacije kažu da će zatražiti pomoć helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova ili er trakotra.

Hercegovački vatrogasci upozoravaju da piromane i nesavjesne građane treba sankcionisati.

Iz Policijske uprave Trebinje navode da svakodnevno prikupljaju operativne informacije radi utvrđivanja odgovornosti, ali da je to otežano, jer većina tragova izgori u požarima.