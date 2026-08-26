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Zenicu je potresla vest o smrti Adisa Viteškića, koji je 26. avgusta 2026. godine preminuo na Odeljenju intenzivne nege Kantonalne bolnice Zenica u 42. godini života.

Prema nezvaničnim informacijama, Viteškića je pre nekoliko dana ubola pčela, nakon čega je došlo do teške alergijske reakcije. Zbog ozbiljnosti zdravstvenog stanja bio je hospitalizovan na intenzivnoj nezi, gde je, nažalost, preminuo.

Prema informacijama iz čitulje, sahrana će se obaviti u četvrtak, 27. avgusta 2026. godine, u haremu Čaršijske džamije u Zenici.

Iza Adisa su ostali supruga i dvoje dece.

Prijatelji se opraštaju od Adisa

Društvene mreže ispunjene su emotivnim porukama ljudi koji su poznavali Viteškića. Prijatelji ga opisuju kao čoveka prepoznatljivog po osmehu, dobroti i spremnosti da pomogne drugima.

- Alah da ti se smiluje, dobri naš Adise, i uvede te u najodabraniji deo Dženeta. Čovek koji je uvek bio nasmejan, koji je mnogo, mnogo pomagao onima kojima je pomoć bila potrebna. Teško je pronaći reči kojima se može opisati sva tvoja dobrota. Nedostajaćeš - napisao je prijatelj Aldin.

- Preselio je moj prijatelj, brat iz mahale, Dise - Adis Viteškić. Nadam se našim druženjima, šalama i smehu u Džennetu, inšallah - piše u drugoj poruci.

Oglasio se i Fudbalski klub Standard Zenica

Saučešće porodici Viteškić uputio je i NK Standard Zenica.

Iz kluba su naveli da su sa velikom tugom primili vest o njegovoj smrti i da, u ime kluba, trenera, dece i roditelja, porodici upućuju izraze saučešća.