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Aladin Bilanović iz Konjica snimio je danas popodne u Džajićima, nedaleko od Konjica, scenu za koju tvrdi da prikazuje krv iz klanice koja je neprekidno tekla prema reci Neretvi oko 30 minuta.

Prema njegovim rečima, događaj je snimljen danas popodne, oko 16 časova, a na snimku koji je objavio na svom Fejsbuk profilu, vidi se crveni sadržaj koji se izliva u reku — što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg zagađenja vode.

Putem društvenih mreža, Bilanović je pozvao policiju, inspekcijske organe i druge nadležne institucije da hitno reaguju i utvrde okolnosti događaja.

- Pozivam policiju, inspekciju i sve nadležne institucije da reaguju i reše ovaj problem. Sraman je prizor da krv iz klanice neprekidno teče u Neretvu. Naša je odgovornost da registrujemo, promovišemo i razvijamo naše turističke usluge i očekujemo da institucije reaguju. Obližnji kamen je pocrveneo od masivne krvi koja je ušla u reku Neretvu, sramota i sramota - rekao je Bilanović u izjavi za Novikonjic.ba.

Čekaju se rezultati provera

S obzirom na to da Neretvu tokom letnjih meseci koriste mnogi građani i turisti, posebno kupači i ljubitelji raftinga, slučaj je izazvao dodatnu zabrinutost.

Međutim, konačne okolnosti još nisu utvrđene. Nadležne institucije treba da utvrde šta se tačno dogodilo, odakle je crveni sadržaj dospeo u reku i da li postoji odgovornost za eventualno zagađenje Neretve.

Kurir.rs/Avaz

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