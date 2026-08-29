Slušaj vest

U graničnom pojasu na području Kozarske Dubice otkriven je 61 strani državljanin, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Njih je otkrila zajednička patrola pripadnika graničnih policija BiH i Hrvatske na osnovu operativnih podataka, te uz korištenje specijalizovane opreme i drona.

Reč je o stranim državljanima koji ne poseduju identifikacione dokumente, a u razgovoru sa službenicima izjavili su da dolaze iz Pakistana (37), Bangladeša (14), Nepala (6), Šri Lanke (3) i Indije jedan.

Podršku u realizaciji ovih aktivnosti pripadnicima Granične policije BiH pružili su službenici Policijske uprave Prijedor i Policijske stanice Kozarska Dubica.

O događaju su obavešteni i pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH.

U toku je dalji rad na ovom slučaju.

Ne propustiteBosna i Hercegovina(VIDEO) MEŠTANIN SNIMIO JEZIV PRIZOR U RECI NERETVI! Reka crvena zbog OVOGA, sve javno podelio: "Pozivam sve nadležne da REAGUJU!"
Screenshot 2026-08-26 230318.png
Bosna i HercegovinaUBO GA INSEKT, PA USLEDILE NAJTEŽE KOMPLIKACIJE! Adis (42) preminuo u bolnici: Prijatelji se opraštaju potresnim rečima od oca dvoje dece! (FOTO)
Screenshot 2026-08-26 201104.png
Bosna i HercegovinaVETAR AKTIVIRAO NOVE POŽARE U HERCEGOVINI: Najkritičnije u selima oko Trebinja, meštani s mukom odbranili kuće
ap-11-dec-16-bih.jpg
Bosna i HercegovinaLOVCI SPASILI MEČE IZ DUBOKE JAME KOD MOSTARA: Životinja se zubima uhvatila za konopac i izvukla na slobodu (VIDEO)
medved