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U graničnom pojasu na području Kozarske Dubice otkriven je 61 strani državljanin, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Njih je otkrila zajednička patrola pripadnika graničnih policija BiH i Hrvatske na osnovu operativnih podataka, te uz korištenje specijalizovane opreme i drona.

Reč je o stranim državljanima koji ne poseduju identifikacione dokumente, a u razgovoru sa službenicima izjavili su da dolaze iz Pakistana (37), Bangladeša (14), Nepala (6), Šri Lanke (3) i Indije jedan.

Podršku u realizaciji ovih aktivnosti pripadnicima Granične policije BiH pružili su službenici Policijske uprave Prijedor i Policijske stanice Kozarska Dubica.

O događaju su obavešteni i pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH.