U teškoj nesreći na gradilištu autoputa A1 kod Zenice poginula su dva radnika, a treći je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica
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POGINULA DVA RADNIKA: Tragedija na gradilištu autoputa kod Zenice, otkriveno čiji su državljani!
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Tragičnu informaciju je za portal Radiosarajevo.ba potvrdila Lejla Ekinović, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.
- Nesreća se dogodila prilikom izvođenja radova. Dva lica su poginula na mestu nesreće, a treće je prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica - rekla je Ekinović.
Oni pišu i da je formirana uviđajna ekipa Sektora kriminalne policije, i da je obavešten tužilac.
Potvrđeno je za ATV i da su stradali radnici državljani Bosne i Hercegovine.
(Kurir.rs/ATV)
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