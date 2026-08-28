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Tragičnu informaciju je za portal Radiosarajevo.ba potvrdila Lejla Ekinović, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

- Nesreća se dogodila prilikom izvođenja radova. Dva lica su poginula na mestu nesreće, a treće je prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica - rekla je Ekinović.

Oni pišu i da je formirana uviđajna ekipa Sektora kriminalne policije, i da je obavešten tužilac.

Potvrđeno je za ATV i da su stradali radnici državljani Bosne i Hercegovine.

(Kurir.rs/ATV)

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