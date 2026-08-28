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Zbog požara koji je danas izbio na gradskoj deponiji u Trebinju proglašena je vanredna situacija na lokalitetu Mesne zajednice Zupci i Obodina, potvrdio je za RTRS gradonačelnik Mirko Ćurić.

Požar na području Zubaca i dalje je aktivan, a vatrogasci, spasilačke službe, pripadnici Oružanih snaga BiH i meštani danonoćno se bore sa vatrenom stihijom, izjavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i najavio uskoro dolazak i helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske.

Ćurić je napomenuo da se vatrogasci sa požarima na području Trebinja bore gotovo 20 dana, kao i da je dugotrajan angažman izuzetno iscrpljujući, te pozvao sugrađane da se uključe u gašenje.

"Od jutros požar gasi helikopter Oružanih snaga BiH, a očekujemo da u toku dana stigne i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova", rekao je Ćurić.

Na terenu je, prema njegovim rečima, i 20 pripadnika Oružanih snaga BiH, uz sve raspoložive lokalne službe.

Najteža situacija sada je na području sela Konjsko, gde pripadnici službi pokušavaju da spreče širenje vatre prema borovoj šumi i Biljoj gori.

"Reč je o izrazito nepristupačnom terenu. Bukvalno se probijaju pešačkim stazama", naveo je Ćurić.

On je naveo da su tokom noći teške situacije bile i oko izvorišta Vrelo oko, kao i na pravcu iznad grada prema borovoj šumi, ali da su pripadnici spasilačkih jedinica uspeli da preseku požarnu liniju.

Nema ugroženih života niti oštećenih objekata

Ćurić je naglasio da, uprkos teškoj situaciji, za sada nema ugroženih ljudskih života niti oštećenih objekata. Međutim, poseban problem predstavljaju domaćinstva sa većim brojem stoke, kojoj je zbog požara i otežanog pristupa terenu ugroženo snabdevanje vodom.

"Vidite da je i dalje Trebinje skoro celo u dimu. Pozivamo sve na odgovornost", rekao je Ćurić, apelujući na građane da budu maksimalno oprezni i odgovorni.

Gradonačelnik je naveo da je Grad Trebinje u stalnom kontaktu sa Republičkom upravom civilne zaštite, preko koje se koordiniše angažovanje Oružanih snaga BiH i helikoptera, a upućeni su i zahtevi za dodatnu opremu.

Iz trebinjske Gradske uprave su naveli da su pomoć u gašenju požara već pružale jedinice iz Ljubinja, Bileće i Herceg Novog, a razmatra se i angažovanje cisterne iz Nikšića zbog problema sa snabdevanjem pijaćom vodom.

Ćurić je posebno ukazao na težak položaj vatrogasaca i spasilaca koji su već danima izloženi visokim temperaturama, dimu i izuzetno nepristupačnom terenu.

On je još jednom zahvalio svim vatrogascima, spasilačkim ekipama, vojnicima, meštanima i svima koji učestvuju u gašenju požara, uz apel građanima da budu odgovorni i da se na svaki mogući način spreči izbijanje novih požara.