Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza na ovoj deonici puta na snazi je bila potpuna obustava saobraćaja
užas u srpskoj
TEŠKA NESREĆA U ZAKLOPAČI KOD MILIĆA! Sudarila se tri automobila, poginuo mladić (22), četvoro ljudi povređeno!
Slušaj vest
Jedno lice je poginulo, a četiri su povređena u saobraćajnoj nesreći u mestu Zaklopača kod Milića u kojoj su učestvovala tri automobila, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik. Poginuo je dvadesetdvogodišnji mladić.
Saobraćajna nesreća prijavljena je Policijskoj stanici Milići u petak, 28. avgusta, u 22 časa. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza na ovoj deonici puta na snazi je bila potpuna obustava saobraćaja od 22 časa sinoć do dva časa jutros.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši