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Jedno lice je poginulo, a četiri su povređena u saobraćajnoj nesreći u mestu Zaklopača kod Milića u kojoj su učestvovala tri automobila, rečeno je u Policijskoj upravi Zvornik. Poginuo je dvadesetdvogodišnji mladić.

Saobraćajna nesreća prijavljena je Policijskoj stanici Milići u petak, 28. avgusta, u 22 časa. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza na ovoj deonici puta na snazi je bila potpuna obustava saobraćaja od 22 časa sinoć do dva časa jutros.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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