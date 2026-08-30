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Protivdiverzionim pregledima svih pet objekata u Banjaluci utvrđeno je da nema bezbednosnih pretnji nakon što je 28. avgusta, na više mejl adresa stiglo pismo u kojem se navodi da su na nekoliko lokacija postavljene bombe sa tajmerima.

Preglede su obavili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a iz MUP-a su naveli da je o sadržaju mejla obavešteno Republičko javno tužilaštvo, koje je slučaj kvalifikovalo kao krivično delo terorizam.

Koji objekti u Banjaluci su pregledani?

U mejlu je navedeno da su bombe sa tajmerima postavljene u Univerzitetskom kliničkom centru, bolnici na adresi Zdrave Korde 1, Sabornom hramu Hrista Spasitelja, te u prostorijama Srpske radikalne stranke i SDS-a.

Nakon protivdiverzionih pregleda svih pet navedenih objekata utvrđeno je da nema bezbednosnih prijetnji, prema informacijama Policijske uprave Banjaluka.