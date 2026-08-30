Slušaj vest

Protivdiverzionim pregledima svih pet objekata u Banjaluci utvrđeno je da nema bezbednosnih pretnji nakon što je 28. avgusta, na više mejl adresa stiglo pismo u kojem se navodi da su na nekoliko lokacija postavljene bombe sa tajmerima.

Preglede su obavili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a iz MUP-a su naveli da je o sadržaju mejla obavešteno Republičko javno tužilaštvo, koje je slučaj kvalifikovalo kao krivično delo terorizam.

Koji objekti u Banjaluci su pregledani?

U mejlu je navedeno da su bombe sa tajmerima postavljene u Univerzitetskom kliničkom centru, bolnici na adresi Zdrave Korde 1, Sabornom hramu Hrista Spasitelja, te u prostorijama Srpske radikalne stranke i SDS-a.

Nakon protivdiverzionih pregleda svih pet navedenih objekata utvrđeno je da nema bezbednosnih prijetnji, prema informacijama Policijske uprave Banjaluka.

(Kurir.rs/Nezavisne novine)

Ne propustiteBosna i HercegovinaTEŠKA NESREĆA U ZAKLOPAČI KOD MILIĆA! Sudarila se tri automobila, poginuo mladić (22), četvoro ljudi povređeno!
Policija Republike Srpske, ilustracija
Bosna i HercegovinaOTKRIVEN VELIKI BROJ MIGRANATA U BiH: Zaustavljen 61 ilegalni migrant na području Kozarske Dubice
ap-manu-brabo01.jpg
Bosna i HercegovinaZVAO KLADIONICU I PRETIO DA ĆE BACITI BOMBU: Uhapšen muškarac u Banjaluci
policija-rs.jpg
Bosna i HercegovinaPROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA U TREBINJU! Požar izbio na gradskoj deponiji: Oružane snage BiH i meštani danonoćno se bore sa vatrenom stihijom u Zupcima
trebinje.jpg