Vozač pasata S.I. iz Milića poginuo je kasno sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Zvornik - Vlasenica, u mestu Zaklopača
HOROR U SRPSKOJ
DETALJI STRAVIČNE NESREĆE U ZAKLOPAČI! U sudaru "ševroleta" i "pasata" poginuo vozač, a među povređenima ima i dece!
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U ovoj nesreći četiri osobe su povređene, od kojih je dvoje maloletno. Do tragedije je došlo oko 22 sata kada su se sudarili "ševrolet" i "pasat".
- Vozač S.M. i tri putnika iz istog vozila, od kojih je dvoje maloletno, prevezena su na ukazivanje lekarske pomoći u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja "Sveti Nikola" Milići, odakle su upućena na dalje lečenje u JZU Bolnica Zvornik - potvrđeno je u Policijskoj upravi Zvornik. Saobraćaj na ovoj deonici bio je potpuno obustavljen čak četiri sata, od 22 do dva časa iza ponoći.
Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Milići u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
(Kurir.rs/ATV)
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