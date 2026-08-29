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U ovoj nesreći četiri osobe su povređene, od kojih je dvoje maloletno. Do tragedije je došlo oko 22 sata kada su se sudarili "ševrolet"  i "pasat".

- Vozač S.M. i tri putnika iz istog vozila, od kojih je dvoje maloletno, prevezena su na ukazivanje lekarske pomoći u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja "Sveti Nikola" Milići, odakle su upućena na dalje lečenje u JZU Bolnica Zvornik - potvrđeno je u Policijskoj upravi Zvornik. Saobraćaj na ovoj deonici bio je potpuno obustavljen čak četiri sata, od 22 do dva časa iza ponoći.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Milići u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

(Kurir.rs/ATV)

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