U ovoj nesreći četiri osobe su povređene , od kojih je dvoje maloletno . Do tragedije je došlo oko 22 sata kada su se sudarili "ševrolet" i "pasat".

- Vozač S.M. i tri putnika iz istog vozila, od kojih je dvoje maloletno, prevezena su na ukazivanje lekarske pomoći u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja "Sveti Nikola" Milići, odakle su upućena na dalje lečenje u JZU Bolnica Zvornik - potvrđeno je u Policijskoj upravi Zvornik. Saobraćaj na ovoj deonici bio je potpuno obustavljen čak četiri sata, od 22 do dva časa iza ponoći.