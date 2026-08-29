GRAD VELIČINE JAJETA UNIŠTIO SVE PRED SOBOM! Strahovito nevreme zbrisalo useve i krovove: "Ovo je poslednji ekser u kovčeg!" (VIDEO)
Snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom pogodilo je danas, 29. avgusta, Knežicu kod Kozarske Dubice, a prema rečima svedoka, posledice su posebno teške za poljoprivredu i objekte na ovom području.
Novinar Dragan Maksimović, koji je nevremenu svedočio na licu mesta, kaže da je udar bio strahovit, a prizori nakon nevremena kataklizmični.
"Udar je bio strahovit, iznenadni nalet vetra i grad veličine jajeta uništio je i ono malo što je preživelo ovu višemesečnu sušu. Da ne govorim o uništenim krovovima kuća, pomoćnim objektima, automobilima i svemu ostalom", rekao je Maksimović.
On ističe da je nevreme zadalo novi težak udarac poljoprivredi na području Potkozarja.
"Ako bismo se koristili političkim rečnikom, ovo je poslednji ekser u agrarni kovčeg ovog potkozarskog kraja", rekao je Maksimović.
"Sve je uništeno, bukvalno sve", kaže Maksimović.
Snimci nevremena iz Knežice
Video-snimak nevremena u Knežici objavljen je na stranici BH Meteo, a na snimku se vidi kako grad zasipa ovo područje.
Prema navodima BH Metea, nevreme je Knežicu zahvatilo oko 11.50 časova.
Nevreme je zabeleženo i na području Prijedora, gde su građani prijavili jak vetar i pljusak.
Danas mogući jaki pljuskovi
Prema današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Republici Srpskoj i Federaciji BiH očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i povremenom kišom.
Od sredine dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, koji će se širiti od zapada prema istoku i jugoistoku, a lokalno su mogući i jači pljuskovi.
Na jugu zemlje i dalje će biti veoma toplo, sa temperaturom do 37 stepeni Celzijusovih.
(Kurir.rs/nezavisne.com)