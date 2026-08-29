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Snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom pogodilo je danas, 29. avgusta, Knežicu kod Kozarske Dubice, a prema rečima svedoka, posledice su posebno teške za poljoprivredu i objekte na ovom području.

Novinar Dragan Maksimović, koji je nevremenu svedočio na licu mesta, kaže da je udar bio strahovit, a prizori nakon nevremena kataklizmični.

"Udar je bio strahovit, iznenadni nalet vetra i grad veličine jajeta uništio je i ono malo što je preživelo ovu višemesečnu sušu. Da ne govorim o uništenim krovovima kuća, pomoćnim objektima, automobilima i svemu ostalom", rekao je Maksimović.

On ističe da je nevreme zadalo novi težak udarac poljoprivredi na području Potkozarja.

"Ako bismo se koristili političkim rečnikom, ovo je poslednji ekser u agrarni kovčeg ovog potkozarskog kraja", rekao je Maksimović.

"Sve je uništeno, bukvalno sve", kaže Maksimović.

Snimci nevremena iz Knežice

Video-snimak nevremena u Knežici objavljen je na stranici BH Meteo, a na snimku se vidi kako grad zasipa ovo područje.

Prema navodima BH Metea, nevreme je Knežicu zahvatilo oko 11.50 časova.

Nevreme je zabeleženo i na području Prijedora, gde su građani prijavili jak vetar i pljusak.

Danas mogući jaki pljuskovi

Prema današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Republici Srpskoj i Federaciji BiH očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i povremenom kišom.

Od sredine dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, koji će se širiti od zapada prema istoku i jugoistoku, a lokalno su mogući i jači pljuskovi.