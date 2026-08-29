Slušaj vest

Snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom pogodilo je danas, 29. avgusta, Knežicu kod Kozarske Dubice, a prema rečima svedoka, posledice su posebno teške za poljoprivredu i objekte na ovom području.

Novinar Dragan Maksimović, koji je nevremenu svedočio na licu mesta, kaže da je udar bio strahovit, a prizori nakon nevremena kataklizmični.

"Udar je bio strahovit, iznenadni nalet vetra i grad veličine jajeta uništio je i ono malo što je preživelo ovu višemesečnu sušu. Da ne govorim o uništenim krovovima kuća, pomoćnim objektima, automobilima i svemu ostalom", rekao je Maksimović.

On ističe da je nevreme zadalo novi težak udarac poljoprivredi na području Potkozarja.

"Ako bismo se koristili političkim rečnikom, ovo je poslednji ekser u agrarni kovčeg ovog potkozarskog kraja", rekao je Maksimović.

"Sve je uništeno, bukvalno sve", kaže Maksimović.

Snimci nevremena iz Knežice

Video-snimak nevremena u Knežici objavljen je na stranici BH Meteo, a na snimku se vidi kako grad zasipa ovo područje.

Prema navodima BH Metea, nevreme je Knežicu zahvatilo oko 11.50 časova.

Nevreme je zabeleženo i na području Prijedora, gde su građani prijavili jak vetar i pljusak.

Danas mogući jaki pljuskovi

Prema današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Republici Srpskoj i Federaciji BiH očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i povremenom kišom.

Od sredine dana očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, koji će se širiti od zapada prema istoku i jugoistoku, a lokalno su mogući i jači pljuskovi.

Na jugu zemlje i dalje će biti veoma toplo, sa temperaturom do 37 stepeni Celzijusovih.

(Kurir.rs/nezavisne.com)

Ne propustitePlanetaSVETU PRETI KATASTROFA ZA MANJE OD 10 GODINA! Naučnici izneli jezive prognoze: "Više nije pitanje ako, nego kada"
Mapa globalnog zagrevanja
PlanetaTRI EVROPSKE ZEMLJE OPUSTOŠILA SUPERĆELIJSKA OLUJA Grad pogodio DECU, razbijao šoferšajbne, desetine povređenih (VIDEO)
Nevreme.jpg
PlanetaPTICE MASAKRIRANE, BUJICA NOSILA LJUDE PO ULICI Nestvarni prizori nakon nevremena kakvo se NE PAMTI: Mini-cunamiji potopili plaže u ŠPANIJI! (VIDEO)
Španija.jpg
PlanetaNEZAPAMĆENA OLUJA PREVRTALA AVIONE PO PISTI! Vetar od 120 km/h opustošio aerodrom - dramatičan snimak nevremena u Italiji (VIDEO)
avioni.jpg