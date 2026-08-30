Policijski službenici izvršili su uviđaj na mestu saobraćajne nezgode koja se dogodila sinoć oko 19:30 časova
užas!
TRAGEDIJA KOD PRIJEDORA: Poginuo vozač nakon sletanja sa puta!
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Prijedorčanin čiji su inicijali R.L. poginuo je sletivši automobilom "opel" sa kolovoza na regionalnom putu u Saničanima kod Prijedora, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.
Policijski službenici izvršili su uviđaj na mestu saobraćajne nezgode koja se dogodila sinoć oko 19:30 časova.
Iz Policijske uprave Prijedor apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i odgovornim ponašanjem doprinesu svojoj i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.
(Kurir.rs/ATV)
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