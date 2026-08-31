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U Bosni i Hercegovini počela je da radi aplikacija "Prijavi nasilje", koja žrtvama omogućava da u nekoliko koraka anonimno prijave nasilje i dobiju direktan pristup nadležnim službama. Kako prenosi sarajevski portal Klix, aplikacija pokriva celu BiH, a korisnicima nudi kontakt sa policijom, SOS linijama i sigurnim kućama.

Aplikaciju je razvila inicijativa "Košnica", a prema navodima Klixa, za njeno korišćenje nije potrebna registracija i ne čuvaju se lični podaci korisnika. Sistem može da pronađe nadležnu policijsku upravu prema opštini, omogući slanje prijave sa GPS lokacijom, a obuhvata i osam sigurnih kuća, tri SOS linije i broj policije 122.

Posebno je izdvojena opcija "Brzi izlaz", namenjena situacijama kada se nasilnik nalazi u blizini žrtve i može da vidi njen telefon. Jednim dodirom briše se sadržaj koji je unet u aplikaciju i ona se odmah zatvara. Prema rečima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo Faruka Selmanovića, koji je javnost obavestio o pokretanju aplikacije, projekat je nastao zahvaljujući građanima.

Pokretanje aplikacije dolazi u trenutku ozbiljne zabrinutosti zbog nasilja nad ženama u BiH. Klix navodi podatke prema kojima je 48 odsto žena u zemlji nakon 15. godine doživelo neki oblik nasilja, dok zvanični podaci Agencije za ravnopravnost polova BiH godinama ukazuju da je svaka treća žena žrtva nasilja. Mnogi slučajevi, međutim, ostaju neprijavljeni zbog straha, stida, nepoverenja u institucije ili ekonomske zavisnosti od nasilnika.