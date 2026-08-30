Helikopter Oružanih snaga BiH angažovan je na gašenju požara kod Mostara. Na požarište je izbačeno 22.000 litara vode.
Bosna i Hercegovina
IZBAČENO 22.000 LITARA VODE Helikopter Oružanih snaga BiH angažovan na gašenju požara kod Mostara
Slušaj vest
Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažovan na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara u Federaciji BiH, a vatra ne preti objektima.
Na požarište je izbačeno ukupno 22.000 litara vode, preneo je Klix.ba.
Angažovanje helikoptera realizuje se u skladu s naredbom ministra odbrane Bosne i Hercegovine i prethodnom odlukom Predsedništva BiH.
Osim helikoptera, u gašenju ovog požara učestvovao je i "er-traktor".
(Kurir.rs/Euronews)
Reaguj
Komentariši