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Helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i danas je angažovan na gašenju požara na području Drežnice kod Mostara u Federaciji BiH, a vatra ne preti objektima.

Na požarište je izbačeno ukupno 22.000 litara vode, preneo je Klix.ba.

Angažovanje helikoptera realizuje se u skladu s naredbom ministra odbrane Bosne i Hercegovine i prethodnom odlukom Predsedništva BiH.

Osim helikoptera, u gašenju ovog požara učestvovao je i "er-traktor".

(Kurir.rs/Euronews)

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