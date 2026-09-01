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Državljanin Slovenije I.J. (65) iz Celja optužen je da je u Trebinju glavom udario u čelo oštećenu Z.B. koja je zadobila povrede.

Naime, Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv I.J. zbog sumnje da je fizički napao ženu i naneo joj lakše telesne povrede, a optužnica je podignuta 26. avgusta i potvrdio ju je Osnovni sud u Trebinju.

On je ekspresno procesuiran budući da se prema navodima optužnice, incident dogodio 25. avgusta oko 8.30 u Ulici Nikole Tesle u Trebinju i to nakon kraće verbalne rasprave između I.J. i žene Z.B.

Ispala joj tacna

Tužilaštvo tvrdi da je nakon rasprave i bezrazložnog vređanja I.J. prišao Z.B, uhvatio je obema rukama za ruke, a zatim je snažno udario glavom u predelu čela.

Žena je, kako se navodi u optužnici, nakon udarca odbacila tacnu koju je držala u rukama i potražila pomoć od svoje sestre, koja je pozvala policiju i Hitnu pomoć.

Lekari sanirali posekotinu

Z.B. je zadobila posekotinu na čelu dugu oko tri centimetra, koja je sanirana medicinskim kopčama.

Nakon incidenta, I.J. se, prema navodima Tužilaštva, udaljio sa mesta događaja.

Protiv njega je podignuta optužnica zbog krivičnog dela telesna povreda iz člana 131. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Zatražen pritvor

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je za njega zatražilo meru zbog sumnje da je počinio krivično delo Telesna povreda iz člana 131. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Kao razlog za predlaganje mere pritvora navedene su okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.