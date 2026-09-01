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Više od decenije nakon ubistva Emira Džinića u centru Tuzle, pravosnažno je okončan sudski proces protiv Damira Mehića zvanog Bibi. Naime, Vrhovni sud Federacije BiH potvrdio je njegovu kaznu od 16 i po godina zatvora za ubistvo Džinića te pokušaj ubistva braće Hodžić.

Trinaest godina nakon krvavog sukoba u centru Tuzle, sudski proces protiv Damira Mehića zvanog Bibi i ostalih optuženih dobio je pravosnažni epilog.

Naime, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine odbio je žalbe odbrane i potvrdio osuđujuću presudu Kantonalnog suda u Tuzli, čime su izrečene kazne postale pravosnažne i izvršne.

Damir Mehić pravosnažno je osuđen na 16 godina i šest meseci zatvora zbog ubistva Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle, kao i pokušaja ubistva braće Amira i Naila Hodžića.

Time je, nakon niza presuda, žalbi i ponovljenog suđenja, okončan jedan od najdužih i najpoznatijih krivičnih postupaka koji se vodio pred pravosudnim institucijama u Tuzli.

Vrhovni sud FBiH potvrdio je i kazne ostalim članovima grupe. Tako je Amir Lisičić osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva i dva pokušaja ubistva, dok je Amir Mehić dobio 10 godina i devet meseci zatvora za učestvovanje u grupi ljudi koja počini krivično delo, ubistvo i pokušaj ubistva.

Denis Rahmanović pravosnažno je osuđen na 10 meseci zatvora zbog učestvovanja u grupi ljudi koja je počinila krivično delo, dok je Mersed Mehanović dobio četiri meseca zatvora po istom osnovu.

Ovaj slučaj datira iz 22. juna 2013. godine, kada je u centru Tuzle došlo do oružanog sukoba u kojem je učestvovala grupa naoružanih osoba. U sukobu je smrtno stradao Emir Džinić, dok su Amir i Nail Hodžić zadobili teške povrede.

Događaj koji je potresao Tuzlu prerastao je u višegodišnji sudski proces, obilježen brojnim ročištima, presudama, žalbama i vraćanjem predmeta na ponovno odlučivanje.

Prvostepenu presudu Kantonalni sud u Tuzli doneo je u februaru 2023. godine. Međutim, ta presuda nije bila konačna.

Vrhovni sud FBiH je u augustu 2024. godine ukinuo prvostepenu odluku i predmet vratio na ponovno suđenje, nakon čega je postupak pred Kantonalnim sudom u Tuzli ponovljen. U novom postupku tuzlanski sud ponovo je doneo osuđujuću presudu.

Na tu odluku usledile su žalbe odbrane, ali je poslednju reč sada dao Vrhovni sud FBiH. Odbijanjem žalbi i potvrđivanjem prvostepene presude, najviša sudska instanca u Federaciji BiH stavila je tačku na predmet koji je trajao više od deset godina. Presude su time postale pravosnažne, a kazne zatvora izvršne.