VOZAČI IZ BOSNE MOGU DA BORAVE U ŠENGENSKOJ ZONI 90 DANA TOKOM 180 DANA

VOZAČI IZ BOSNE MOGU DA BORAVE U ŠENGENSKOJ ZONI 90 DANA TOKOM 180 DANA

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Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine, koji okuplja domaće prevozničke kompanije, danas je u Sarajevu organizovao još jednu protestnu vožnju od Parlamentarne skupštine BiH do Delegacije Evropske unije.

Razlog protestne vožnje jeste taj što se na vozače iz BiH koji voze kroz šengensku zonu još uvek primenjuje pravilo da u ovoj zoni mogu da borave 90 dana tokom 180 dana, baš kao i svi ostali koji nisu državljani šengenskih država.

ATV prenosi da iz Konzorcijuma traže od Evropske unije da taj broj dana poveća na 125 do 130 u periodu od 180 dana.

Pitali su EU kako njihov boravak predstavlja problem 91. dan, a nije predstavljao 90. ili 89. dan.

Nikola Brković iz Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine tvrdi da se vozači iz BiH tretiraju kao ilegalni migranti ako budu primorani prekršiti spomenuto pravilo.

"Odvode se u prostorije gde se ispituju. Niko ne obraća pažnju na to da su oni zaposleni vozači na radnom mestu. U Austriji, Nemačkoj ili Češkoj bivaju deportovani, dok se u Hrvatskoj samo vrate sa granice. Dobiju i novčanu kaznu, ali je to najmanji problem u odnosu na zabranu ulaska od tri do 12 meseci, jer žive od volana", ukazao je on.

Brković je izjavio da se vozači osećaju izigrano i prevareno.

Foto: Facebook Printscreen

Kao razlog zašto prethodnih meseci nisu protestovali istakao je to što im je Evropska komisija obećala da će uvesti posebne vize, što se nije dogodilo.

Napomenuo je da je samo Hrvatska preduzela određene mere kako bi im olakšala rad.

Poručio je Evropskoj uniji da mora da se probudi iz sna i shvatiti da oni neće da odustanu.

Zijad Šarić iz Konzorcijuma logistika Bosne i Hercegovine kazao je da vozači ne predstavljaju nikakav problem u EU jer svaki vozač koji je želio da ode u EU, već je otišao.