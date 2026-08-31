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Dajana Radošljević iz Prijedorauhapšena je tokom vikenda u Banjaluci nakon što je policija kod nje pronašla određenu količinu bele praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, saznaje portal „Srpskainfo“.

U Policijskoj upravi Banjaluka potvrđeno je da su uhapšeni L.B. iz Srbije, D.R. iz Prijedora i M.T. iz Banjaluke. Kod njih je pronađena i oduzeta određena količina bele praškaste materije za koju se sumnja da je reč o kokainu.

Radošljević je i ranije hapšena zbog droge, a pažnju javnosti u regionu privukla je nakon sukoba sa vozačem tramvaja u Zagrebu.

Dajana Radošljević Foto: Instagram/Dajana Radošljević

Izazvala incident na Kvaternikovom trgu u Zagrebu

Podsetimo, Radošljević je proterana iz Hrvatske nakon što je u avgustu prošle godine izazvala incident na Kvaternikovom trgu u Zagrebu. Parkirala je "rendž rover" preblizu tramvajskim šinama, zbog čega tramvaj na liniji 11 nije mogao da prođe.

Ubrzo se društvenim mrežama proširio snimak sukoba između nje i vozača tramvaja. Na početku snimka vidi se kako vozač tramvaja leži na zemlji, a potom nogom zamahuje prema Radošljević. Ona zatim nasrće na njega i zamahuje pesnicama.

Prema rečima svedoka, najpre se posvađala sa osobom koja ju je upozorila na nepropisno parkiranje, a potom se sukobila i sa vozačem tramvaja, kojeg je navodno snažno odgurnula tako da je pao, a zatim ga udarila.

Dajana Radošljević Foto: Instagram/Dajana Radošljević

Trogodišnja zabrana boravka na području Evropskog ekonomskog prostora

Radošljević je uhapšena i dovedena u policijsku stanicu, a potom privedena sudu, gde joj je izrečena pravosnažna novčana kazna. Opštinski prekršajni sud proglasio ju je krivom nakon što je policija utvrdila da je nepropisno parkirala, prešla punu liniju i fizički napala vozača tramvaja. Naloženo joj je da plati kaznu od 790 evra.

Povod za proterivanje bio je "učestalo ponavljanje činjenja prekršaja zbog čega predstavlja opasnost za javni poredak". Rešenjem o proterivanju prestao joj je zakoniti boravak u Hrvatskoj, a određena joj je i zabrana ulaska i boravka na području Evropskog ekonomskog prostora u trajanju od tri godine.

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