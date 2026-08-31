Majka i ćerka iz Sarajeva preminule su tokom odmora u Dobrim Vodama. Preliminarno je utvrđeno da je kod obe došlo do srčanog zastoja.
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TRAGEDIJA KAKVA SE NE PAMTI! Majka i kćerka umrle na letovanju u Crnoj Gori u roku od samo sat vremena! Otkriven uzrok
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Majka i ćerka iz Sarajeva, čija su imena poznata redakciji, preminule su tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori, saznaje "Avaz".
Prema informacijama "Avaza" iz Crne Gore, prvo je preminula ćerka, a oko sat vremena kasnije i njena majka. Kako se navodi, u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela.
Izvori "Avaza" iz Crne Gore naveli su da se obducent preliminarno izjasnio da je kod obe žene uzrok smrti srčani zastoj.
(Kurir.rs/Avaz)
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