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Biciklista iz Bosne i Hercegovine izazvao je incident nakon što je pod dejstvom alkohola umalo skrivio sudar, a zatim vređao i napao nemačke policajce.

Na kraju je smešten u specijalizovanu kliniku zbog izrazito agresivnog ponašanja.

Kako mediji prenose, sve se desilo sinoć kada je 39-godišnji biciklista, inače državljanin BiH, vozio zapadnom biciklističkom stazom u Meminger ulici u Noj-Ulmu u pravcu Evropastraße. U tom delu umalo je došlo do sudara sa 47-godišnjim poljskim vozačem automobila. Prema navodima, oba učesnika su bila pod dejstvom alkohola. Iz incidenta se razvila međusobna svađa.

Pozvana je policijska patrola koja je obojicu zatekla na licu mesta. Biciklista se od početka ponašao krajnje agresivno, vređajući policajce. Odbio je dobrovoljni alkotest i preliminarni test na drogu. Zbog jakog mirisa alkohola, policija je naložila uzimanje krvi, što je i sprovedeno.

Nastavio sa agresijom i u stanici

Daljom proverom utvrđeno je da protiv 39-godišnjaka postoje dve aktivne poternice. Odveden je u policijsku stanicu Noj-Ulm, gdje je nastavio da se agresivno ponaša i napada policajce.

U prostoriji za zadržavanje više puta je udarao glavom o zid. Zbog cjelokupnih okolnosti, nakon policijske obrade, muškarac je smješten u specijalizovanu kliniku. Protiv njega je pokrenut krivični postupak, između ostalog zbog vožnje u alkoholisanom stanju i vređanja službenih lica.