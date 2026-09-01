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Predsednik Republike Srpske (RS) Siniša Karan razgovarao je danas u Palati Republike s izraelskim lekarom, piscem i dramaturgom Idom Netanjahuom, bratom premijera Benjamina Netanjahua.

RTRS prenosi da je Karan naglasio da Holokaust nad jevrejskim narodom i genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) predstavljaju trajnu obavezu da se istorijske činjenice čuvaju od zaborava, ali i da se istrajno štite sloboda, identitet i pravo naroda na postojanje.

Predsednik RS je rekao da mu je čast što je prisustvovao jučerašnjoj promociji knjige Ida Netanjahua "Јonijeva poslednja bitka: operacija spasavanja u Entebeu, 1976" i ocijenio da operacija u Entebeu prevazilazi okvire operacije oslobađanja talaca i predstavlja izuzetno svedočanstvo o snazi naroda, odgovornosti države prema građanima, hrabrosti i značaju suvereniteta.

Karan je izrazio zadovoljstvo zbog posete Ida Netanjahua Banjaluci i Republici Srpskoj, naglasivši da ovakvi susreti predstavljaju dodatni doprinos produbljivanju tradicionalnog prijateljstva srpskog i jevrejskog naroda, kao i jačanju odnosa Republike Srpske i Izraela.

Milorad Dodik, predsednik Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), oglasio se takođe o poseti Netanjahuovog brata Banjaluci.

- Ugostili smo Ida Netanjahua, velikog izraelskog pisca i brata Benjamina Netanjahua, na promociji knjige "Jonijeva poslednja bitka". Reč je o knjizi o hrabrosti, žrtvi i čoveku koji je dao život za svoj narod. Čast je imati takvog gosta u Republici Srpskoj. Naši narodi razumeju jedni druge jer su i Srbi i Jevreji prošli kroz borbu, stradanje i odbranu prava da postojimo na svojoj zemlji - ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži X.

On je dodao da je Ido Netanjahu u Banjaluci rekao da Izrael sa uvažavanjem gleda na Srbe zbog pomoći jevrejskom narodu u Drugom svetskom ratu.