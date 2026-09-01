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Prema objavljenim informacijama, smrt nije nastupila nasilnim putem, već usled srčanog zastoja, pa nema elemenata krivičnog dela. Iz Ambasade Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori naveli su da su zaposleni bili u kontaktu sa sinom preminule žene. Inače, majka i ćerka bile su dugogodišnje vlasnice buregdžinice "Derbi" u naselju Alipašino Polje.

Vest o tragediji brzo se proširila regionom i zavila Sarajevo u tugu. Društvene mreže pune su oproštajnih poruka upućenih majci i ćerki. Navodi se da je ova porodična tragedija potresla stanovnike naselja u kojem su živele, a mnogi su skrhani bolom i nevericom.

"Komšilukom se šire muk i velika žalost zbog izgubljenih života", navedeno je u jednom komentaru.

U drugoj oproštajnoj poruci navodi se:

"Tuga se nadvila nad tom porodicom. Tuga do neba. Šok i neverica za sve nas koji smo ih poznavali..."

Foto: Društvene Mreže

Biće sahranjene zajedno

Prema informacijama portala Crna-Hronika, Šejla Velija bila je vlasnica poznatog ugostiteljskog objekta "Derbi" na Alipašinom Polju, dok joj je ćerka Džejna pomagala i radila u lokalu.

Majka i ćerka preminule su u petak, 28. avgusta 2026. godine.

Kako je navedeno u čituljama, sahrana Šejle i Džejne Velija biće obavljena u sredu, 2. septembra 2026. godine, u 11 časova na Gradskom groblju Vlakovo.

Verski obred biće održan istog dana u 11 časova u džamiji Švrakino Selo.

Za dve godine ostala bez oca, majke i sestre

Tragedija je još potresnija zbog činjenice da je Šejla iza sebe ostavila još jednu ćerku, koja je u veoma kratkom periodu ostala bez gotovo cele porodice. Naime, pre samo dve godine preminuo joj je i otac, piše Ekskluziva.ba.