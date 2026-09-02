U mestu Handići izbio je požar koji se brzo širi, a više vatrogasnih ekipa pokušava da obuzda plamen i zaštiti obližnja domaćinstva.
Bosna i Hercegovina
PLAMEN GUTA SVE PRED SOBOM KOD FOČE! Požar se širi velikom brzinom, kuće ugrožene, gust dim otežava gašenje (FOTO/VIDEO)
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Veliki požar izbio je tokom popodnevnih sati u mestu Handići, na ulazu u Foču, gde gore nisko rastinje i drva.
Vatra se brzo širi, a plamen preti da ugrozi obližnja domaćinstva. Velika količina gustog dima nadvila se nad ovim područjem i dodatno otežava situaciju.
– Požar preti domaćinstvima, veliki dim se širi, kao i plamen. Saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmenično propuštanje vozila – kaže za RINU jedan od meštana.
Požar kod Foče Foto: RINA
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Na terenu se nalazi više vatrogasnih ekipa sa vozilima, koje pokušavaju da lokalizuju vatrenu stihiju i spreče njeno dalje širenje.
Akcija gašenja je u toku.
Kurir.rs
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