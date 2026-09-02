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Veliki požar izbio je tokom popodnevnih sati u mestu Handići, na ulazu u Foču, gde gore nisko rastinje i drva.

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Ogroman požar na ulasku u Foču  Izvor: RINA

Vatra se brzo širi, a plamen preti da ugrozi obližnja domaćinstva. Velika količina gustog dima nadvila se nad ovim područjem i dodatno otežava situaciju.

– Požar preti domaćinstvima, veliki dim se širi, kao i plamen. Saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmenično propuštanje vozila – kaže za RINU jedan od meštana.

Požar kod Foče Foto: RINA

Na terenu se nalazi više vatrogasnih ekipa sa vozilima, koje pokušavaju da lokalizuju vatrenu stihiju i spreče njeno dalje širenje.

Akcija gašenja je u toku.

Kurir.rs

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