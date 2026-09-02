Slušaj vest

Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tela dve državljanke Bosne i Hercegovine (BiH), majke i ćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobroj Vodi, saopšteno je iz VDT-a.

"Nalaz obdukcije, na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti, još se čeka. Istovremeno, ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane istražne radnje u cilju rasvetljavanja ovog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica", rekli su za Pobjedu iz Tužilaštva.

Kako su naglasili, zbog zaštite interesa postupka, u ovoj fazi ne mogu da saopšte više detalja.

Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, ovaj tragični slučaj dogodio se u petak, kada je majka navodno zatekla svoju dvadesetdvogodišnju ćerku mrtvu.

Samo sat vremena kasnije preminula je i majka, a prema saznanjima podgoričkog lista, nekoliko dana pre smrti obe su imale probleme sa glavoboljom i mučninom.