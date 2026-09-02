MISTERIJA SMRTI MAJKE I ĆERKE NA LETOVANJU! Umrle u razmaku od samo sat vremena! Naređena hitna obdukcija, Tužilaštvo pokrenulo istragu
Više državno tužilaštvo u Podgorici izdalo je naredbu za obdukciju tela dve državljanke Bosne i Hercegovine (BiH), majke i ćerke, koje su preminule dok su boravile na odmoru u jednom hotelu u Dobroj Vodi, saopšteno je iz VDT-a.
"Nalaz obdukcije, na osnovu kojeg će se precizno utvrditi uzrok smrti, još se čeka. Istovremeno, ovo tužilaštvo u kontinuitetu preduzima sve zakonom propisane istražne radnje u cilju rasvetljavanja ovog događaja i utvrđivanja svih relevantnih činjenica", rekli su za Pobjedu iz Tužilaštva.
Kako su naglasili, zbog zaštite interesa postupka, u ovoj fazi ne mogu da saopšte više detalja.
Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, ovaj tragični slučaj dogodio se u petak, kada je majka navodno zatekla svoju dvadesetdvogodišnju ćerku mrtvu.
Samo sat vremena kasnije preminula je i majka, a prema saznanjima podgoričkog lista, nekoliko dana pre smrti obe su imale probleme sa glavoboljom i mučninom.
Vest o smrti dve državljanke BiH preneo je sarajevski "Avaz", koji je objavio da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela.
(Kurir.rs/RTCG)