PUCNJAVA U SARAJEVU, IMA RANJENIH! Opsadno stanje u gradu, napadač u bekstvu!
Do pucnjave je došlo u naselju Čengić Vila, a kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dežurne službe su u sredu u 23:55 sati obaveštene da je u ulici Paromlinska došlo do upotrebe vatrenog oružja.
U ovom incidentu teško je ranjen 23-godišnji A. Č. iz Sarajeva. Povređenom mladiću je prva lekarska pomoć ukazana na Klinici urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).
Zbog težine povreda, pacijent je zadržan na daljem bolničkom lečenju. O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je ovaj događaj okvalifikovao kao krivično delo "izazivanje opšte opasnosti".
Uviđaj na mestu događaja obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog dela, kao i na identifikaciji i hapšenju napadača koji se trenutno nalazi u bekstvu.
(Kurir.rs/Klix/Foto: Ilustracija)