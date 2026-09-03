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Do pucnjave je došlo u naselju Čengić Vila, a kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dežurne službe su u sredu u 23:55 sati obaveštene da je u ulici Paromlinska došlo do upotrebe vatrenog oružja.

U ovom incidentu teško je ranjen 23-godišnji A. Č. iz Sarajeva. Povređenom mladiću je prva lekarska pomoć ukazana na Klinici urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

Zbog težine povreda, pacijent je zadržan na daljem bolničkom lečenju. O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je ovaj događaj okvalifikovao kao krivično delo "izazivanje opšte opasnosti".