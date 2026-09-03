Slušaj vest

Do pucnjave je došlo u naselju Čengić Vila, a kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, dežurne službe su u sredu u 23:55 sati obaveštene da je u ulici Paromlinska došlo do upotrebe vatrenog oružja.

U ovom incidentu teško je ranjen 23-godišnji A. Č. iz Sarajeva. Povređenom mladiću je prva lekarska pomoć ukazana na Klinici urgentne medicine Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). 

Zbog težine povreda, pacijent je zadržan na daljem bolničkom lečenju. O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je ovaj događaj okvalifikovao kao krivično delo "izazivanje opšte opasnosti".

Uviđaj na mestu događaja obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog krivičnog dela, kao i na identifikaciji i hapšenju napadača koji se trenutno nalazi u bekstvu.

(Kurir.rs/Klix/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteBosna i HercegovinaMISTERIJA SMRTI MAJKE I ĆERKE NA LETOVANJU! Umrle u razmaku od samo sat vremena! Naređena hitna obdukcija, Tužilaštvo pokrenulo istragu
dobra voda.jpg
Bosna i HercegovinaKAMIONDŽIJE IZ BIH NAJAVILE BLOKADU GRANICA U REGIONU: "EU DA SE PROBUDI!" Protestna vožnja u Sarajevu uvod u ono što sledi ako im se ne ispune zahevi (VIDEO)
sarajevo.png
Crna GoraPOŽARI BESNE ŠIROM REGIONA: Trebinje pod dimom, vatra gori na više frontova, helikopteri u akciji
požari Španija (6).jpg
Bosna i HercegovinaSIN MINISTRA PRIVEDEN ZBOG PODMETANJA POŽARA! Maloletnik osumnjičen za jeziv zločin, veliki skandal trese Sarajevo (FOTO)
požar firma Derubis Vitez (8).jpg