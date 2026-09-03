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Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj biće obustavljena u Republici Srpskoj u periodu od 4. do 11. septembra, saopšteno je danas iz Ministarstva prosvete i kulture RS.

Kao razlog za obustavljanje nastave navode se izuzetno visoka temperatura i "otežani uslovi za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima", prenosi RTRS.

"Ova mera preduzeta je s ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti učenika i zaposlenih u školama, kao i obezbeđivanja sigurnih i odgovarajućih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, u skladu sa važećim zakonskim propisima", navodi se u saopštenju.

Posle prestanka važenja te mere, škole će nastaviti sa nastavom u skladu sa školskim kalendarom i drugim važećim propisima.