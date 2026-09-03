TRAGEDIJA! PREMINULA DEVOJKA (21) POSLE TEŠKE NESREĆE U BIH: Sudar automobila i kvada, lekari se tri dana borili za njen život!
- Amra Daut (21) preminula je u KCUS-u nakon teških povreda zadobijenih u nesreći u Vitezu.
- Do nesreće je došlo 31. avgusta u Poslovnom centru 96, kada su se frontalno sudarili kvad i putnički automobil.
Velika tuga je zavladala nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u ponedeljak, 31. avgusta, u Poslovnom centru 96 u Vitezu.
Amra Daut, rođena 2004. godine, koja je zadobila teške povrede u nesreći, preminula je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), javlja Viteški.ba.
Lečenje u Novoj Bili i Sarajevu
Posle nesreće, Amra je hitno prevezena u Hrvatsku bolnicu "Dr Fra Mato Nikolić" u Novoj Bili, gde joj je ukazana medicinska pomoć i stabilizovano stanje.
Zbog težine povreda, ona je potom prebačena na KCUS. Uprkos naporima lekara i višednevnom lečenju, Amra je preminula.
Direktan sudar
Podsetimo, nesreća se dogodila u ponedeljak u Poslovnom centru 96, kada su se frontalno sudarili četvorotočkaš (kvad) i putničko motorno vozilo.
U ovoj saobraćajnoj nesreći dve žene su zadobile teške povrede, dok je policijski uviđaj trajao do jutarnjih sati.
Kurir.rs/ATV