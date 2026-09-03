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Velika tuga je zavladala nakon teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u ponedeljak, 31. avgusta, u Poslovnom centru 96 u Vitezu.

Amra Daut, rođena 2004. godine, koja je zadobila teške povrede u nesreći, preminula je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS), javlja Viteški.ba.

Lečenje u Novoj Bili i Sarajevu

Posle nesreće, Amra je hitno prevezena u Hrvatsku bolnicu "Dr Fra Mato Nikolić" u Novoj Bili, gde joj je ukazana medicinska pomoć i stabilizovano stanje.

Zbog težine povreda, ona je potom prebačena na KCUS. Uprkos naporima lekara i višednevnom lečenju, Amra je preminula.

Direktan sudar

Podsetimo, nesreća se dogodila u ponedeljak u Poslovnom centru 96, kada su se frontalno sudarili četvorotočkaš (kvad) i putničko motorno vozilo.

U ovoj saobraćajnoj nesreći dve žene su zadobile teške povrede, dok je policijski uviđaj trajao do jutarnjih sati.