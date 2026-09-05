Prevara sa novčanicom od 50 evra na vetrobranskom staklu

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To mu je donelo još četiri godine zatvora u odsustvu, ali on je sada odlučio da se bori protiv te presude.

- Dugovi su se gomilali - rekao je.

Čak 63 provale i 66 pokušaja širom Flandrije doneli su Marku M. u septembru 2017. pred Apelacionim sudom u Gentu četiri godine zatvorske kazne. Posle više od četiri godine iza rešetaka, u januaru 2020. je pušten na slobodu.

Novi talas provala

Krajem septembra 2022. M. se vratio svom “starom zanatu”. Prema tvrdnjama tužilaštva, u samo dve noći provalio je u deset kuća i firmi u Tiltu. Uvek je lomio cilindar brave i ciljao gotovinu i satove.

Nasilni pokušaj bekstva

Godinu dana kasnije više puta je provaljivao u Reselaru, a 20. oktobra 2022. ukrao je 400 evra iz kase jedne prodavnice radne odeće. Vlasnik ga je zatekao, ali je Marko M. zamahnuo rukom i uspio da pobjegne.

Snimci kamera povezali su ga i sa tri slučaja u Stadenu. Ukupno šest provala, četrnaest pokušaja i dve krađe - od kojih jedna nasilna – značile su još četiri godine zatvora. Pošto se nije pojavio na suđenju, sud u Brižu izdao je nalog za njegovo hapšenje. Posle izručenja iz Austrije u avgustu ove godine, Marko M. je uložio žalbu na presudu, pa je dobio novo suđenje. Tužilac je tražio potvrdu kazne.

Zdravstveni problemi i dugovi

Marko M. je osporio krivična dela u Tiltu i negirao da je koristio nasilje. Njegova advokatica Silke Brutin tražila je blažu kaznu, po mogućnosti uslovnu.

- Posle oslobađanja 2020. vratio se u Bosnu i Hercegovinu, ali su se dugovi gomilali. Godine 2022. dijagnostikovano mu je teže oboljenje, ali nije mogao da plati operaciju.

Optuženi je rekao da nije video drugu opciju osim da se vrati u Belgiju i ponovo provaljuje. Izvinio se sudiji:

- Nemojte me kazniti previše, jer inače se nikada neću rešiti problema.