"NEMOJTE ME KAZNITI PREVIŠE, INAČE..." Marko iz Bosne pravio haos po Belgiji, za dve noći orobio DESET KUĆA i firmi! Ovako se pravdao na sudu
- Marko M. iz BiH ponovo je osuđen zbog serije provala u Belgiji, a sud mu je izrekao još četiri godine zatvora u odsustvu.
- Tužilaštvo ga tereti da je u Tiltu za dve noći provalio u deset kuća i firmi, uglavnom ciljajući gotovinu i satove.
To mu je donelo još četiri godine zatvora u odsustvu, ali on je sada odlučio da se bori protiv te presude.
- Dugovi su se gomilali - rekao je.
Čak 63 provale i 66 pokušaja širom Flandrije doneli su Marku M. u septembru 2017. pred Apelacionim sudom u Gentu četiri godine zatvorske kazne. Posle više od četiri godine iza rešetaka, u januaru 2020. je pušten na slobodu.
Novi talas provala
Krajem septembra 2022. M. se vratio svom “starom zanatu”. Prema tvrdnjama tužilaštva, u samo dve noći provalio je u deset kuća i firmi u Tiltu. Uvek je lomio cilindar brave i ciljao gotovinu i satove.
Nasilni pokušaj bekstva
Godinu dana kasnije više puta je provaljivao u Reselaru, a 20. oktobra 2022. ukrao je 400 evra iz kase jedne prodavnice radne odeće. Vlasnik ga je zatekao, ali je Marko M. zamahnuo rukom i uspio da pobjegne.
Snimci kamera povezali su ga i sa tri slučaja u Stadenu. Ukupno šest provala, četrnaest pokušaja i dve krađe - od kojih jedna nasilna – značile su još četiri godine zatvora. Pošto se nije pojavio na suđenju, sud u Brižu izdao je nalog za njegovo hapšenje. Posle izručenja iz Austrije u avgustu ove godine, Marko M. je uložio žalbu na presudu, pa je dobio novo suđenje. Tužilac je tražio potvrdu kazne.
Zdravstveni problemi i dugovi
Marko M. je osporio krivična dela u Tiltu i negirao da je koristio nasilje. Njegova advokatica Silke Brutin tražila je blažu kaznu, po mogućnosti uslovnu.
- Posle oslobađanja 2020. vratio se u Bosnu i Hercegovinu, ali su se dugovi gomilali. Godine 2022. dijagnostikovano mu je teže oboljenje, ali nije mogao da plati operaciju.
Optuženi je rekao da nije video drugu opciju osim da se vrati u Belgiju i ponovo provaljuje. Izvinio se sudiji:
- Nemojte me kazniti previše, jer inače se nikada neću rešiti problema.
(Kurir.rs/Nezavisne novine)