U ranim jutarnjim satima 2. septembra u Zavidovićima se dogodio ozbiljan incident kada je nepoznata osoba aktivirala i bacila eksplozivnu napravu ispred dva ugostiteljska objekta.
Bosna i Hercegovina
BAČENE EKSPLOZIVNE NAPRAVE ISPRED DVA KAFIĆA! Drama u Zavidovićima, u toku lov na bombaša
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U ovom napadu nije bilo povređenih osoba.
Kako je potvrđeno iz policije, incident se dogodio u četvrtak u 4:50 sati, u Sarajevskoj ulici u Zavidovićima.
Meta napada bila su dva ugostiteljska objekta koja se nalaze u vlasništvu osobe inicijala V. D.
Uviđaj na mestu incidenta obavili su službenici Policijske stanice Zavidovići.
Iz policije navode da se nastavljaju intenzivne operativne aktivnosti na identifikaciji i pronalasku počinioca te rasvjetljavanjui dokumentovanju ovog događaja koji je okvalifikovan kao krivično delo "izazivanje opšte opasnosti".
(Kurir.rs/Klix.ba)
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