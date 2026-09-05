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U ovom napadu nije bilo povređenih osoba.

Kako je potvrđeno iz policije, incident se dogodio u četvrtak u 4:50 sati, u Sarajevskoj ulici u Zavidovićima.

Meta napada bila su dva ugostiteljska objekta koja se nalaze u vlasništvu osobe inicijala V. D.

Uviđaj na mestu incidenta obavili su službenici Policijske stanice Zavidovići.

Iz policije navode da se nastavljaju intenzivne operativne aktivnosti na identifikaciji i pronalasku počinioca te rasvjetljavanjui dokumentovanju ovog događaja koji je okvalifikovan kao krivično delo "izazivanje opšte opasnosti".

(Kurir.rs/Klix.ba)

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