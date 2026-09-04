AUTOMOBILOM ULETEO U DVORIŠTE I POKOSIO TROJE DECE! Uhapšen bahati vozač, trkao se i divljao po putu pa teško povredio mališane!
- U Cazinu je uhapšen Fahret Horozović, poznat kao Faki, zbog nesreće u kojoj je automobilom uleteo u dvorište kuće i teško povredio troje dece.
- Prema MUP-u USK, do nesreće je došlo u Donjoj Koprivni, kada je vozač zbog velike brzine izgubio kontrolu nad vozilom.
- Povređena deca su hospitalizovana i nalaze se u veoma teškom stanju, dok se protiv osumnjičenog vodi kriminalistička obrada.
Kako je za Kliks zvanično potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK), do hapšenja osumnjičenog je došlo sinoć. Do ove stravične nesreće došlo je u mestu Donja Koprivna kod Cazina.
Horozović je, usled neprilagođene i izuzetno velike brzine, izgubio kontrolu nad vozilom te automobilom uleteo u dvorište porodične kuće.
Prema nezvaničnim informacijama lokalnih medija, tragediji je prethodilo utrkivanje vozača na saobraćajnici. U jednom trenutku, usled divljačke vožnje, jedan od vozača je sleteo s puta i automobilom uleteo u dvorište porodične kuće, gde je udario decu koja su se tu nalazila.
Povređeni mališani su hitno medicinski zbrinuti, a nažalost, lekari su konstatovali da se nalaze u izuzetno teškom stanju. Njihov oporavak i zdravstveno stanje se pomno prate u bolnici.
Nad uhapšenim vozačem se sprovodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u nadležnost tužilaštva uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu.
(Kurir.rs/Klix)