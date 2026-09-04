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Kako je za Kliks zvanično potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK), do hapšenja osumnjičenog je došlo sinoć. Do ove stravične nesreće došlo je u mestu Donja Koprivna kod Cazina.

Horozović je, usled neprilagođene i izuzetno velike brzine, izgubio kontrolu nad vozilom te automobilom uleteo u dvorište porodične kuće.

Prema nezvaničnim informacijama lokalnih medija, tragediji je prethodilo utrkivanje vozača na saobraćajnici. U jednom trenutku, usled divljačke vožnje, jedan od vozača je sleteo s puta i automobilom uleteo u dvorište porodične kuće, gde je udario decu koja su se tu nalazila.

Povređeni mališani su hitno medicinski zbrinuti, a nažalost, lekari su konstatovali da se nalaze u izuzetno teškom stanju. Njihov oporavak i zdravstveno stanje se pomno prate u bolnici.

Nad uhapšenim vozačem se sprovodi kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat u nadležnost tužilaštva uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu.

(Kurir.rs/Klix)

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