Slušaj vest

- Neke stvari ne mogu da prihvatim - tim rečima počinje potresna poruka kojom se porodica i prijatelji opraštaju od Amre Daut, mlade devojke koja je preminula nakon teške saobraćajne nesreće u Vitezu.

U sudaru četvorocikla i putničkog automobila teško su povređene dve žene. Amra je nakon nesreće prvo prevezena u bolnicu u Novoj Biloj, a potom, zbog težine povreda, u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Lekari su se danima borili za njen život, ali, uprkos njihovim naporima, nije uspela da se izbori sa teškim povredama.

Vest o njenoj smrti zavila je u crno njene najbliže, a od Amre se sada opraštaju rečima koje govore o bolu koji je teško pretočiti u reči.

- Neke ljude život prekratko zadrži među nama. Ostanu samo uspomene, slike, reči i trenuci koje bismo dali sve da možemo ponovo proživeti. Bila si osoba koja je svojim prisustvom znala da ulepša dan. Teško je prihvatiti da te više nema i da ćemo od sada tvoje ime izgovarati u prošlom vremenu. Neću te pamtiti po tome kako si otišla, nego po tome kakva si bila dok si bila ovde. Po osmehu, dobroti, našim razgovorima i svim onim malim stvarima koje čovek tek posle shvati koliko su bile velike. Počivaj u miru, draga moja. Neka ti je laka zemlja. Nikada nećeš biti zaboravljena. Sada si kod svoga babe...

Amrini najbliži sada ostaju sa uspomenama na mladu devojku čiji je život prekinut u 21. godini. Umesto planova, osmeha i zajedničkih trenutaka, ostale su fotografije, sećanja i bol zbog odlaska koji niko nije očekivao.

Okolnosti nesreće u kojoj je Amra teško povređena utvrđuju se istragom.